Salamanca celebra el VII Homenaje a Tomás Bretón: "Pone en valor nuestra cultura y memoria"

La Asociación Vecinal Bretón y el Ayuntamiento de Salamanca han rendido homenaje al legado musical de Tomás Bretón durante la tarde de este domingo, 28 de diciembre.

El acto ha tenido lugar en la plaza de Bretón, presidida por la escultura dedicada al famoso compositor salmantino, a la que se le ha colocado una corona de hojas. "Pone en valor nuestra cultura y memoria", ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca, representado por el concejal de Participación Social y Voluntariado, Roberto Martín.

Este es el séptimo año que el barrio de Las Claras-San Cristóbal homenajea a uno de sus vecinos más ilustres. Las Divinas con Medias han puesto el toque teatral y humorístico al acto, mientras las castañas asadas repartidas entre los presentes han aportado el sabor y el 'calor' a la fría tarde.