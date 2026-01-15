Salamanca cierra 2025 como la provincia más cara de Castilla y León con una subida del IPC del 3,4%

El Índice de Precios al Consumo (IPC) se moderó ligeramente en diciembre y cerró el año con una subida del 2,8 por ciento en Castilla y León, cifra que se situó una décima por debajo de la media nacional, que experimentó un crecimiento del 2,9 por ciento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Ical. La vivienda está detrás de este incremento en la Comunidad, donde se elevó un 4,8 por ciento, además de los alimentos, que lo hicieron un 3,4 por ciento, así como las bebidas alcohólicas y el tabaco, un 4,7 por ciento, y los restaurantes y hoteles, un 4,3.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas, un contexto en el que Castilla y León se sitúo en mitad de la tabla, junto a la media nacional. Madrid y Comunidad Valenciana presentaron las tasas más elevadas, con el 3,7 y 3,2 por ciento, respectivamente; mientras que Murcia (2,4 por ciento) y Cataluña (2,5 por ciento) fueron las que tuvieron incrementos más moderados.

Más moderados se comportaron los precios de la sanidad, un 2,3 por ciento, enseñanza, un dos por ciento, comunicaciones, un 1,6, el transporte, un 2,2 por ciento; el menaje y muebles, un 1,2 por ciento; y el ocio y cultura, un 0,6 por ciento. Solo la categoría de vestido y calzado anotó un descenso, concretamente del 0,9 por ciento. De este modo, los precios en el último mes del año se moderaron en diciembre, cuando han subido menos que en noviembre.

Los grupos que más destacaron por su influencia en el descenso de la tasa anual fueron, tanto en España como en Castilla y León, el transporte, debido a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a la subida en diciembre de 2024. Pero también el ocio y cultura, que situó su variación anual en el 0,6 por ciento. El INE argumenta que este comportamiento se debió a los precios de los paquetes turísticos, cuya subida fue menor que en diciembre del año anterior; y a los precios de los servicios recreativos y deportivos, que bajaron mientras que en el mismo mes de 2024 subieron.

Entre los grupos con influencia positiva destacaron los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual aumentó dos décimas, hasta el tres por ciento en España y el 3,4 en la Comunidad, evolución provocada, principalmente, por la subida de los precios de las legumbres y hortalizas y de los aceites y grasas, frente a la bajada en diciembre de 2024.

Por lo que se refiere a la variación mensual respecto a noviembre, los precios aumentaron un 0,3 por ciento en la Comunidad. Por sectores, se redujeron, precisamente, en vestido y calzado, un 0,9 por ciento, además de en transporte, un 0,5 por ciento, en comunicaciones, un 0,2, y en restaurantes y hoteles, un 0,1. El resto subió. Lo hizo de forma relevante en ocio y cultura, un tres por ciento, mientras de forma más moderada en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 0,3 por ciento; bebidas alcohólicas y tabaco, un 0,7 por ciento; vivienda, un 0,4; y otros bienes y servicios, un 0,2 por ciento. Se mantienen neutros el sector del menaje del hogar, la sanidad y la enseñanza.

Por provincias, los precios aumentaron en las nueve con respecto a diciembre de 2024. Así, Los mayores crecimientos se produjeron en Salamanca (3,4 por ciento), Soria y Valladolid, ambas con un tres por ciento más. Además, cerraron el año por debajo de la barrera del tres por ciento Palencia, con un 2,8 por ciento, Burgos, Segovia y Zamora, con un 2,6; León, con un 2,5, y Ávila, con un 2,4 por ciento.