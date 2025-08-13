Salamanca cierra La Aldehuela y los parques por el aviso amarillo por tormentas
El Ayuntamiento cierra las zonas arboladas de La Aldehuela para garantizar la seguridad ciudadana
El Ayuntamiento de Salamanca ha activado para este 13 de agosto un aviso amarillo debido a la previsión de tormentas que podrían ir acompañadas de intensas rachas de viento. La medida, comunicada a través de las redes sociales municipales, busca alertar a la población sobre las condiciones meteorológicas adversas que afectarán a la ciudad.
Como medida preventiva, se ha decretado el cierre de parques y de la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, con el fin de evitar accidentes provocados por la caída de ramas o árboles. Esta restricción se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones peligrosas.
Las autoridades recomiendan a los vecinos evitar actividades al aire libre, especialmente en zonas con arbolado, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. Asimismo, se insta a seguir la información oficial para conocer la evolución de la situación.
El aviso permanecerá activo hasta nuevo aviso, y se actualizará en función de la evolución meteorológica. Protección Civil y los servicios municipales continuarán supervisando la ciudad para garantizar la seguridad de todos los salmantinos. La colaboración ciudadana es clave para minimizar riesgos y evitar incidentes durante este episodio climatológico.
