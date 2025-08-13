Salamanca cierra La Aldehuela y los parques por el aviso amarillo por tormentas

El Ayuntamiento de Salamanca ha activado para este 13 de agosto un aviso amarillo debido a la previsión de tormentas que podrían ir acompañadas de intensas rachas de viento. La medida, comunicada a través de las redes sociales municipales, busca alertar a la población sobre las condiciones meteorológicas adversas que afectarán a la ciudad.

Como medida preventiva, se ha decretado el cierre de parques y de la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, con el fin de evitar accidentes provocados por la caída de ramas o árboles. Esta restricción se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones peligrosas.

Las autoridades recomiendan a los vecinos evitar actividades al aire libre, especialmente en zonas con arbolado, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. Asimismo, se insta a seguir la información oficial para conocer la evolución de la situación.

El aviso permanecerá activo hasta nuevo aviso, y se actualizará en función de la evolución meteorológica. Protección Civil y los servicios municipales continuarán supervisando la ciudad para garantizar la seguridad de todos los salmantinos. La colaboración ciudadana es clave para minimizar riesgos y evitar incidentes durante este episodio climatológico.