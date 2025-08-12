Salamanca cierra parques y zonas arboladas por tormentas este martes, 12 de agosto

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este lunes, 12 de agosto, el aviso amarillo en Salamanca por la previsión de tormentas que podrían ir acompañadas de rachas de viento de gran intensidad. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decretado el cierre preventivo de los parques y de la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela como medida de seguridad.

Las autoridades municipales han indicado que el aviso permanecerá activo hasta que remitan las condiciones meteorológicas adversas, recomendando a la población extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre y mantenerse alejado de árboles, estructuras inestables y zonas con riesgo de desprendimiento.

Los servicios de emergencia se mantienen en alerta para actuar ante cualquier incidencia derivada de las tormentas o del viento. El Ayuntamiento ha recordado que la prevención es clave para minimizar riesgos y ha pedido a los ciudadanos que sigan la información oficial a través de los canales municipales y de la AEMET.

Este tipo de episodios, habituales en verano, pueden desarrollarse de forma repentina, por lo que se insiste en no subestimar la intensidad de las tormentas y atender a las recomendaciones de seguridad.