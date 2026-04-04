Salamanca, ciudad más cara de Castilla y León en la que comprar una vivienda de segunda mano

El precio de la vivienda usada ha registrado un aumento de 8,2 por ciento en toda Castilla y León, siendo en Salamanca un dato preocupante tras alcanzar un 7,4 por ciento. Estos datos que han mostrado Idealista, al alcanzado máximos históricos que no se llegaban a ver desde junio de 2011, lo que indica la tendencia alcista de los números.

En cuanto a los aumentos que se han vivido en las capitales de provincia, León ha sido la que ha tenido el crecimiento más elevado con 22,7 por ciento, mientras que Salamanca ha tenido un 16,6 por ciento.

Eso sí, el precio de la vivienda usada en Salamanca es la más cara de toda la región con 2.379 euros por metro cuadrado, seguida de Segovia con 2.209 euros el metro cuadrado y Burgos con 2.169 euros el metro cuadrado. En el extremo opuesto está Zamora con un precio de 1.372 euros por metro cuadrado.

Así pues, se consolida esta subida generalizada en toda Castilla y León, siendo Salamanca la capital situada en el top uno, esperándose, además, crecimientos más pronunciados en los próximos meses.