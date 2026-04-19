‘Salamanca, Ciudad del Español’ se promociona en Gales ante decenas de docentes

Salamanca ha sacado pecho de ser ‘Ciudad del Español’ desde hace años, no es para menos cuando la capital del Tormes cuenta con una de las universidades más antiguas del mundo, siendo cuna del idioma desde siglos atrás.

En esta ocasión ha sido el turno de marcharse hasta Gales en una jornada de formación de profesorado, tanto de centros públicos como privados, haciendo gala del idioma en cuatro competencias diferentes: comprensión oral, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita.

La jornada ha sido inaugurada por el consejero de Educación en la Embajada de Reino Unido, Fernando Bartolomé Usieto, contando con las asesoras técnicas docentes de la Consejería de Educación de la Embajada, Gabriela Alonso y María Luisa Martínez.

Como ha destacado el propio Ayuntamiento de Salamanca, el consistorio se ha marcado Reino Unido como uno de los mercados más objetivos de Salamanca en cuanto a aprendizaje del español, recordando lo consolidado que se encuentra el mismo al ser el idioma, por sexto año consecutivo, más elegido en lengua extranjera.