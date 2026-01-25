'Salamanca, Ciudad del Español' promociona su oferta educativa en las Jornadas didácticas de Dublín

La marca municipal ‘Salamanca, Ciudad del Español’ ha dado comienzo a su calendario de acciones promocionales internacionales para el año 2026 con una intervención presencial en Dublín. Esta iniciativa consiste en una serie de seminarios titulados ‘Español en Dublín’, orientados específicamente a docentes de Educación Secundaria, que se desarrollan este sábado, día 24 de enero, en la sede del Instituto Cervantes de la capital irlandesa. La actuación se enmarca en el Plan del Español como Lengua Extranjera de la Viceconsejería de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, contando con la colaboración de la Consejería de Educación de la Embajada de España y la Asociación de Profesores de Español de Irlanda.

El núcleo de la jornada reside en diversos talleres didácticos impartidos íntegramente por profesionales procedentes de reconocidas escuelas salmantinas como Tía Tula, Sampere, Berceo, DICE y Colegio Delibes. El objetivo principal de estos ponentes es facilitar a los profesores locales herramientas y estrategias metodológicas prácticas que puedan aplicar directamente en sus aulas. Estas sesiones están diseñadas para funcionar como un punto de encuentro y reflexión sobre las buenas prácticas entre docentes de lenguas modernas, abordando aspectos clave de la enseñanza actual como la motivación del alumnado.

Además de la formación técnica, la marca ‘Salamanca, Ciudad del Español’ cuenta con una presencia destacada en el área expositiva del evento. En este espacio, tanto la entidad municipal como los centros de formación desplazados distribuyen materiales promocionales y recursos didácticos con el fin de consolidar a Salamanca como el destino de referencia para el aprendizaje del español a nivel internacional.