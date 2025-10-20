'Salamanca, Ciudad del Español' refuerza su liderazgo en el mercado estadounidense

La marca de turismo idiomático municipal 'Salamanca, Ciudad del Español' se lanza a la conquista del mercado estadounidense. Desde este fin de semana y hasta el 26 de octubre, la ciudad participa en una serie de jornadas promocionales clave en Nueva York, Chicago y Houston, como parte del Plan del Español 2025 impulsado por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León.

La delegación salmantina, que busca consolidar el destino como referente de alta calidad académica, está integrada por actores clave del sector: la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), que participa con su vicerrector de Relaciones Internacionales y el coordinador del Observatorio de la Lengua, y cuatro escuelas de español de Salamanca (Colegio Tía Tula, Colegio Delibes, Estudio Sampere y Centro Didáctico de Español - DICE), que presentarán sus programas didácticos especializados.

Las acciones promocionales se centrarán en jornadas didácticas para profesores de Español como Lengua Extranjera (ELE), reuniones con directores de escuelas públicas, agencias de viajes y operadores turísticos. Los eventos tendrán lugar en sedes estratégicas como los Institutos Cervantes de Nueva York y Chicago, el Museum of Fine Arts de Houston, y diversas Agregadurías de Educación de la Embajada de España, contando con la presencia del Agregado de Educación en EE. UU., Diego Blázquez.

'Salamanca, Ciudad del Español' aprovechará estos encuentros institucionales y comerciales para exponer los diversos servicios y recursos que ofrece el destino, incluyendo una zona expositiva con material promocional.

Las academias y universidades de Salamanca ofrecerán a los profesores ELE las denominadas becas de prescriptores. Estas becas les brindan la oportunidad de visitar Salamanca, actualizar sus conocimientos de español y conocer de primera mano la experiencia lingüística que viven los alumnos extranjeros en la ciudad, garantizando así la calidad académica en origen.

La decisión de intensificar la promoción en EE. UU. responde a la creciente popularidad del español, que ya es la lengua extranjera más ofertada en las escuelas secundarias, superando al francés y al alemán. Si bien el margen de crecimiento es aún amplio, especialmente en la educación primaria, el valor instrumental del español sigue en aumento. En el ámbito de la educación superior, los estudiantes optan por el español con la esperanza de capitalizar sus conocimientos en el mercado laboral, un futuro prometedor que se espera impulse aún más el peso de la comunidad hispanohablante nativa en el país.