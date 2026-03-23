Salamanca, una de las ciudades españolas donde más se paga por el impuesto de vehículos

Salamanca se mantiene como la capital de provincia con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) más alto de Castilla y León, según un estudio de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), recogido por Ical. Este impuesto, conocido popularmente como “el numerito”, grava la propiedad de vehículos en función de su potencia fiscal, cilindrada o peso, y permite a los ayuntamientos aplicar subidas adicionales sobre la tarifa mínima.

Según recoge ICAL, en Salamanca, un turismo de potencia media de 11,99 caballos fiscales paga 67,76 euros, un 27,57 por ciento más que en Zamora, donde el impuesto asciende a 49,08 euros. Tras Salamanca, las capitales con el IVTM más caro en Castilla y León son Soria (64,88 euros), Burgos (62,62 euros), Valladolid (61,34 euros), Segovia y Ávila (60,66 euros) y León (58,50 euros). Valladolid abandonó este año la lista de las más caras tras aplicar una rebaja del 10 por ciento en todos los tramos.

El estudio recogido por ICAL revela además grandes diferencias a nivel nacional, ya que un vehículo similar paga 34,08 euros en Santa Cruz de Tenerife, 59 euros en Madrid, 68,16 euros en Barcelona y 89,25 euros en San Sebastián, es decir, un 161 por ciento más caro en la capital guipuzcoana que en Tenerife. Entre las capitales más caras también figuran Vitoria, Bilbao, Gerona, Tarragona, Lleida, Ciudad Real, Jaén, Granada, Huelva, Santander y Cádiz.

El informe destaca que las diferencias de tarifas se producen incluso dentro de la misma provincia, lo que ha llevado a que muchas empresas de alquiler y renting concentren la matriculación de sus flotas en municipios con baja fiscalidad. Este fenómeno, bautizado como “paraísos fiscales”, se potenció tras la eliminación del indicativo provincial en las matrículas en 2000, y afecta a municipios pequeños como La Hiruela, Patones, Las Rozas de Puerto Real o Moralzarzal, donde se matriculan miles de vehículos pese a tener poblaciones muy reducidas.

El IVTM genera en España unos ingresos anuales cercanos a los 3.000 millones de euros, de los cuales Castilla y León recauda alrededor de 172 millones. En el caso de turismos de alta gama, Salamanca, Ávila y Zamora aplican la tarifa máxima de 224 euros, mientras que la más baja en la región se sitúa en Segovia (199,36 euros).