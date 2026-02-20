Salamanca, una de las ciudades favoritas para la Ruta 4L Trophy: “Las avenidas, las luces… esta ciudad nos recuerda a Nueva York”

La Ruta 4L Trophy vuelve a pasar un año más por Salamanca, convirtiéndose de nuevo en una de las ciudades favoritas para pilotos y copilotos que buscan en la ciudad un pequeño respiro y descanso de cara a realizar una de las carreras más peculiares del mundo, al ser el ganador el que menos kilómetros recorre entre los diferentes puntos de la carrera y no el primero en llegar.

Loic y Nathan, que junto forman el equipo Les Aix Centrés, son dos jóvenes que se embarcan por primera vez en este desafío, nada sencillo cuando hace tan solo unos meses los rótulos aún no estaban en su pequeño turismo y donde los trabajos mecánicos se sucedían hasta el resultado final que les llevará hasta Marrakech.

Loic y Nathan, que junto forman el equipo Les Aix Centrés

El fin primero es el más especial de todo, al ser solidario y llevar material escolar a los niños y niñas de Marruecos que lo necesiten. Todo comienza en Francia, en Biarritz, y cruza todo el territorio español hasta llegar a Algeciras, lugar donde se cogerá el ferry de cara a llegar a Marruecos, más en concreto a Tánger.

Después, desde la A1 y después la A-3, recorren el país marroquí pasado por ciudades como Asilah, Rabat o Casablanca hasta llegar a Marrakech, donde estará la meta para los cientos de conductores que bajan hasta la nación magrebí hasta realizar miles de kilómetros, contando la ida y la vuelta.

En el caso de Les Aix Centrés, vienen desde Orleans, una céntrica ciudad de Francia situada en la región de Centro-Valle de Loira, y desde allí comenzaron este bonito camino que les llevará a cruzar el Mediterraneo. Ambos han explicado a Salamanca24horas que “esta ciudad es una de las ‘etapas’ más importantes porque está en el centro de Algeciras y Biarritz”.

Ante los comienzos de la carrera, han indicado que han partido “en la mañana del jueves (19 de febrero) desde Biarritz y este viernes (20 de febrero) cogemos el barco que nos llevará desde Algeciras a Tánger”. Dos días (sin contar la salida desde sus casas) en los que prácticamente llegarán a Marrakech y donde la Ruta de la Plata se convierte en escenario relevante.

Como es lógico, la A-66 es la vía favorita para llegar hasta tierras andaluzas, pero Salamanca siempre será de las ciudades favoritas por la localización de las mismas: “es el mejor lugar porque está en pleno centro, además, sus luces y avenidas… nos recuerdan a Nueva York”.

Ahondado en esta última reflexión que hacían los jóvenes, ya que la mayoría de los participantes están entre los 18 y los 28 años, no han tenido reparo en comunicar que “esto es muy diferente a Francia y es muy similar a América, por eso nos gusta tanto. Y eso que nosotros venimos de Orleans, del centro de Francia”.

Todo este viaje comenzó hace tres días, el pasado martes, 17 de febrero, cuando salían desde la tierra que los vio crecer, y este viernes, 19 de febrero, llegarán a tierras marroquíes para seguir el camino de un rally que lleva consigo uno de los fines primeros y más importantes, socialmente hablando, ayudar a las personas que más lo necesiten.

Así pues, durante casi dos semanas harán gala de la fortaleza física y mental, donde durante tres o cuatro días recorren Europa, principalmente desde Francia como Loic y Nathan; una semana en Marruecos, donde realizarán las etapas; unos dos días para los eventos solidarios; y la vuelta a casa que durará otros cuatro o cinco días.