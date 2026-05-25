Salamanca, a la cola en multas y radares en Castilla y León pese al récord regional de la DGT

La Dirección General de Tráfico ha alcanzado un máximo histórico en Castilla y León al superar los 55,5 millones de euros recaudados y registrar 601.184 multas en el último año, lo que vienen a ser unas 1.650 sanciones diarias.

Sin embargo, la provincia de Salamanca se desmarca por completo de esta tendencia expansiva, consolidándose como uno de los territorios con menor actividad punitiva de toda la comunidad. Frente al liderazgo de León, con 9,4 millones de euros, y Valladolid, con 9,3 millones, Salamanca se ha situado en la parte más baja de la tabla autonómica. Las carreteras salmantinas tramitaron un total de 43.182 denuncias por un valor global de 4,2 millones de euros, superando únicamente los registros de Palencia, con 4,1 millones y Soria con 3,7 millones.

El informe de la DGT revela que el verdadero hecho diferencial de Salamanca se encuentra en la eficacia de sus dispositivos automatizados (radares fijos, de tramo y Velolaser).

Aunque estos sistemas tecnológicos aportaron más de la mitad de los ingresos de la comunidad, 28 millones de euros, Salamanca se situó oficialmente a la cola de la región en recaudación por radar con apenas 1,87 millones de euros.

Esta cifra contrasta notablemente con los ingresos obtenidos por estos mismos medios en Valladolid, 4,91 millones de euros, o León, 4,71 millones.

Además, la provincia no cuenta con ningún cinemómetro dentro del ranking de los más activos de la comunidad, el cual encabeza un dispositivo ubicado en la provincia de Zamora, la A-52, km 99, con más de 30.000 denuncias.