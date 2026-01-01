Salamanca comenzará este 2026 con temperaturas bajo cero y lluvias durante el resto de la semana

Diciembre y su bajada de las temperaturas ya se ha hecho notar en Salamanca, y no es para menos cuando ya han descendido las mismas durante varios días consecutivos de los cero grados, algo que se repetirá el primer día del año y que cambiará, momentáneamente, durante el fin de semana.

Para este jueves, 1 de enero, las mínimas se han situado en los tres grados bajo cero, mientras que las máximas estarán en los 9 grados a partir del mediodía. Además, desde las 12:00 horas la previsión de lluvia será del 40 por ciento, e irá en ascenso a medida que pasen las horas. La cota de nieve se situará en los 1.700 metros e irá subiendo hasta los 2.100 metros.

El viernes, 2 de enero, se espera un cambio en las mismas, con un cambio radical en las mínimas, que ascenderán hasta los tres grados en la capital del Tormes, y que irán hasta los 13 grados en las máximas. Las lluvias tendrán probabilidades del 75 por ciento y la cota de nieve se situará en los 2.100 metros.

El sábado, 3 de enero, se estabilizará en cierta medida el tiempo, que también tendrá unas mínimas de 2 grados ascendiendo las máximas hasta unos agradables 16 grados. La cota de nieve estará en los 1.900 metros y lloverá de forma puntual durante gran parte del día.

Por último, el domingo, 4 de enero, se volverá al tiempo de Año Nuevo, con temperaturas bajo cero y máximas de 5 grados centígrados. La cota, además, bajará hasta los 1.300 metros y las lluvias tendrán bajas probabilidades con un máximo del 35 por ciento.