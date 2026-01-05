Salamanca confía sus sueños a los Reyes Magos en una carta llena de esperanza, salud y progreso colectivo

Cada año diferentes personalidades y autoridades de Salamanca realizan sus peticiones a los Reyes Magos que más tarde les trasmitirá SALAMANCA24HORAS. En esta ocasión, la salud ha sido lo primordial, además de poder seguir recibiendo siempre el calor de nuestros seres queridos y, como no, una sociedad en la que se prime la justicia y el bienestar de todos y todas.

Desde Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, hasta el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, o los principales capitanes del ámbito deportivo charro, han dejado caer algunos de sus deseos a los Reyes Magos para que, durante este 2026, se puedan llegar a cumplir.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco | FOTO AGENCIA ICAL

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, además de salud, ha destacado el trabajo que realizan día a día los castellanoleoneses y ha lanzado un mensaje recordatorio a todas las personas que están solas en la Comunidad para que sepan que siempre tendrán la mano de la JCYL:

En este día tan especial, pido a los Reyes Magos de Oriente que nos concedan, ante todo, salud para todas las personas y, de manera muy especial, para nuestros mayores. Ellos nos han legado el valor del sacrificio, del esfuerzo constante y del trabajo bien hecho. Nos han dado todo y todo merecen. Desde la Junta de Castilla y León seguiremos caminando a su lado, garantizándoles, a través de unos servicios públicos de calidad, la atención y los cuidados que merecen.

A nuestros jóvenes les pido confianza. Confianza en su talento, en su capacidad y en su fuerza para transformar el presente y construir el futuro de nuestra tierra. Porque no solo son el mañana: son ya el motor de Castilla y León. Por eso, continuamos impulsando políticas que les permitan desarrollar aquí su proyecto de vida, sin tener que renunciar a sus raíces ni a sus sueños.

Para los más pequeños, ilusión y felicidad. Que la magia de estos días mantenga viva su sonrisa y preserve la inocencia con la que miran el mundo, porque en ella se encuentra la esperanza de todo lo que está por venir.

No olvido a quienes atraviesan momentos de dificultad. A ellos les pido esperanza y fortaleza. Que sientan que no están solos, que desde la Junta de Castilla y León estamos cerca y que trabajamos cada día con el firme compromiso de ayudarles a superar cualquier adversidad.

Quiero también rendir un sincero reconocimiento al esfuerzo colectivo de todos los castellanos y leoneses. Con su trabajo diario, su responsabilidad y su sentido del deber, hacen posible que esta tierra avance con paso firme hacia el futuro. Con el impulso de todos, lograremos situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para vivir.

Y, si Sus Majestades los Reyes de Oriente lo permiten, quiero pedirles también que el Gobierno de España escuche y atienda las justas y reiteradas demandas de Salamanca y del conjunto de las provincias de nuestra Comunidad, para contar con las infraestructuras necesarias que garanticen progreso, oportunidades y cohesión territorial.

Por último, deseo pedir más diálogo, más entendimiento y más concordia entre todos los que tenemos una responsabilidad política. Castilla y León tiene la vocación y el deber de aportar a España estabilidad, altura de miras, sentido de Estado y una firme voluntad de concordia.

Que esta noche de Reyes nos recuerde que, con la fuerza y la solidez de nuestra tierra, somos capaces de construir un futuro mejor para todos.

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha pedido a Sus Majestades los Reyes Magos que Salamanca siga siendo una ciudad habitable, cómoda, verde y tecnológica, pero no solo eso, sino que ha habido otro tipo de reivindicaciones para así hacer que la capital del Tormes siga creciendo:

Primero pedimos seguir avanzando en el desarrollo tecnológico y logístico que tantas alegrías nos están dando. En 2026 se iniciará la actividad en el Puerto Seco y ampliaremos el desarrollo tecnológico gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León. Con ese gran proyecto del distrito tecnológico y con dos nuevos centros ubicados en el antiguo albergue de Lazarillo y en la Casa de la juventud de Garrido. También pedimos que más empresas e ideas emprendedoras germinen en Salamanca consolidando esa tendencia de retención de talento y creación de empleo tecnológico que ya estamos experimentando y que están experimentando los jóvenes.

En nuestra carta también se incluye avanzar en la transformación de los barrios con proyectos que culminarán en 2026, como la nueva plaza de Vistahermosa, Santa Cecilia o la urbanización del barrio de la Vega, y otros que comenzarán como el nuevo polideportivo de Pizarrales y los vinculados a Conecta Salamanca y Raíles Verdes.

En el casco histórico podremos comenzar a ver el inicio de las obras de la plaza de los Bandos y avances significativos como el proyecto de las adoratrices. Continuaremos con la plantación de 32.000 árboles y seguiremos renovando redes de abastecimiento de agua para evitar los molestos reventones. Reforzaremos los servicios públicos y construiremos más viviendas de alquiler asequible, acabando las 25 de Pizarrales y levantando otras 33 en el Túnel de la Televisión.

También pedimos que no cambie el modelo de hacer ciudad basado en el diálogo, el consenso y el trabajo en equipo con otras administraciones, universidad, empresas y sociedad civil. Como no podía ser de otra forma, también les pedimos las mejoras en las conexiones ferroviarias. Esperamos que sean tan generosos como han sido siempre con nosotros. Feliz Día de Reyes a todos los salmantinos.

Arturo Marcos, teniente coronel Jefe de la Comandancia de Salamanca

Teniente coronel Arturo Marcos, al mando de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca.

Arturo Marcos, teniente coronel Jefe de la Comandancia de Salamanca, también ha destacado una serie de puntos de cara a 2026, con especial cariño a los familiares de la Guardia Civil y pidiendo a la ciudadanía que siga manteniendo la confianza en la Benemérita:

Un año más, en la noche mágica del año, llega la esperada visita de sus majestades. En este día, como en todos los días, la Guardia Civil prestará sus servicios de cara a garantizar la entrega de los regalos a los más pequeños y a sus familiares. Y como representante en Salamanca de este cuerpo, también quiero hacer unas peticiones en nombre de todas las mujeres y hombres que lo componemos.

En estas fechas, ligadas a la ilusión y a la esperanza, mi primer deseo es la salud para todos quienes formamos parte del cuerpo policial. Les pido cuidado para ellos y sus familias. Que regresen a casa sanos y salvos después de cada servicio. Que encuentren apoyo y fortaleza emocional en los momentos difíciles y reconocimiento cuando hacen bien su trabajo. Pero también pido lo mismo para los salmantinos y la ciudadanía en general. La salud es el pilar sobre el que se sostiene cualquier proyecto personal o colectivo y la condición indispensable para afrontar con fortaleza los retos que nos depare el futuro.

Permítanme dedicar un pensamiento especial a los guardias civiles que permanecen de servicio también durante estas fechas tan señaladas. Muchos de ellos lo hacen lejos de sus familias; con profesionalidad, entrega y sentido del deber. Para ellos, les pido fortaleza, prudencia y ánimo para continuar desempeñando su labor con la misma vocación que siempre ha caracterizado a la Guardia Civil.

Mi petición se extiende igualmente a las familias de los agentes, cuyo apoyo y comprensión resultan imprescindibles para el desarrollo de nuestro trabajo. Su sacrificio silencioso es parte esencial de la labor que prestamos a la sociedad.

Además, le pido a la ciudadanía que mantenga la tranquilidad y confianza en nuestro trabajo, como así demuestran día a día. Nuestra misión principal es que puedan desarrollar su vida diaria con seguridad en cualquier punto de la demarcación de Salamanca, así como garantizar la seguridad de sus bienes, viviendas y negocios. Cuentan con la protección de quienes trabajamos cada día para protegerles y ayudarles, reforzando la convivencia y el respeto mutuo.

No quisiera olvidar a quienes atraviesan situaciones complicadas. Para ellos, mi deseo es ilusión y esperanza. Les pido especial atención para la protección de los más vulnerables: quienes no tienen voz, quienes sufren en silencio, quienes sienten miedo o indefensión, víctimas de violencia de género, de delitos de odio, de diferentes acosos... Que sepamos llegar a tiempo, escuchar con empatía y actuar con sensibilidad. Cada persona merece sentirse segura y respetada, y esa es una de nuestras mayores responsabilidades.

Por último, les ruego que el próximo año nos permita seguir fortaleciendo el vínculo de confianza entre la Guardia Civil y los ciudadanos e instituciones de Salamanca. Desde esta Comandancia renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando con cercanía, honor, profesionalidad y espíritu de servicio, siempre al lado de las personas a las que servimos.

Reciban, Sus Majestades, mis mejores deseos y el agradecimiento por el mensaje de ilusión y esperanza que cada año transmiten.

Universidad de Salamanca y Universidad Pontificia de Salamanca

Las universidades han deseado lo mejor para sus estudiantes y para los habitantes de la ciudad que guarda a sus dos universidades, la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca, dos instituciones que seguirán durante este 2026 aportando al saber y al conocimiento de la capital del Tormes formando al futuro a nivel nacional e internacional.

Juan Manuel Corchado Rodríguez, rector de la Universidad de Salamanca

Juan Manuel Corchado - David Arranz (ICAL)

El año 2026 va a estar cargado de buenas noticias para la Universidad de Salamanca.

Vamos a arrancar con la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, una celebración que involucrará a toda la comunidad universitaria y a toda la ciudad con actos de todo tipo que permitan revitalizar esta corriente de pensamiento fundamental. En este sentido, será fundamental la investidura como Doctor Honoris Causa del fundador de la Escuela, Francisco de Vitoria. Será un acto cargado de simbolismo que, esperamos, contribuya a difundir los valores de concordia y paz que representa la Escuela de Salamanca.

Además, este nuevo año esperamos culminar la reforma de los Estatutos y contar así con una normativa que nos permita trabajar de forma más flexible y avanzar también en las mejoras de personal que queremos llevar a cabo para que la comunidad universitaria cuente con mayor estabilidad y mejores condiciones laborales.

No me olvido de las importantes infraestructuras que se llevarán a cabo este año, como las obras en el edificio M4 del Parque Científico, el nuevo inmueble de la Facultad de Geografía e Historia y otras infraestructuras necesarias para iniciar los estudios del grado en Veterinaria, que esperamos arranque en el mes de septiembre.

Sin duda, 2026 será un gran año, cargado de proyectos y actividad para el desarrollo de la Universidad y de las provincias de Salamanca, Ávila y Zamora, donde está implantada la Universidad de Salamanca.

Santiago García-Jalón De la Lama, rector de la Universidad Pontificia de Salamanca

Santiago García-Jalón De la Lama, rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. FOTO: UPSA

En la solemnidad de la Epifanía, deseo para Salamanca un año iluminado por la fe, la esperanza y el compromiso con el bien común. Que sepamos reconocer la verdad, servir con generosidad y no olvidar a los más necesitados.

Desde la Universidad Pontificia de Salamanca, al servicio de la Iglesia y de la sociedad, les deseo un feliz Día de Reyes.

Sindicatos

Federico Martín, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios

Federico Martín, presidente de CSIF Salamanca

Federico Martín, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, también ha pedido una serie de objetivo a los Reyes Magos de cara a este 2026:

Pedimos a los Reyes Magos que la sociedad ponga en valor sus servicios públicos y se centren los esfuerzos políticos y sociales en ampliarlos y mejorarlos, que la negociación y el diálogo sean los principios que nos guíen en las relaciones laborales y, también, en las personales, que administraciones y empresarios tengan en cuenta que unas mejores condiciones de trabajo implican un mejor servicio al ciudadano y una mayor productividad y que seamos capaces de superar la crispación, la polarización, el enfrentamiento continuo y entendamos que el único avance posible es trabajar juntos, que el progreso sólo es justo si es para todas las personas con las que convivimos y que debemos afrontar el futuro con mirada larga y paso firme.

Javier Riesco, presidente del sindicato de educación ANPE

ANPE Salamanca

Javier Riesco, nuevo presidente del sindicato de educación ANPE desde 2025, también ha tenido una lista de deseos a los Reyes Magos:

Lo primero y más importante, salud para todo el profesorado de la provincia de Salamanca, para asumir con éxito el reto educativo. También pedimos apostar más por la educación en la zona rural para luchar contra la despoblación, y aumentar la inversión, aplicación e información sobre la implantación de la Formación Profesional. También seguir avanzando en la negociación del Acuerdo de 22 de septiembre de 2025, de mejora de las condiciones laborales del personal docente de centros públicos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León para revisar la normativa relacionada con la atención a la diversidad, fomentando la igualdad y la equidad: dotando a los centros de más recursos , para reducir de la burocracia. Dotación de herramientas informáticas propias de la Administración. Simplificación de la evaluación competencial. Dotación de personal técnico de administración y servicios, reducción de la jornada lectiva para el personal docente mayor de 55 años y reconocimiento administrativo y económico de la función tutorial. También pedimos que se apruebe cuanto antes el anteproyecto de ley que baja las ratios y jornada lectiva, dotando a los centros de más profesorado, que se cree la figura de la enfermera escolar en los centros educativos y por último seguir negociando con la Administración sobre la equiparación salarial con respecto a otras comunidades y la Compatibilidad entre sexenios y Carrera Profesional para ello ANPE estará en todas las mesas de negociación para seguir luchando por las mejoras del profesorado de la enseñanza pública de los centros de Salamanca y de Castilla y León.

El deporte, con el deseo de traer éxitos a Salamanca

El deporte salmantino siempre ha gozado de una buena salud. La joya de la corona, el Perfumerías Avenida, pedirá a los Reyes Magos regularidad en el juego y resultado. El Salamanca CF UDS buscará, como no, subir a Primera RFEF. Marta García Rincón, como tiene acostumbrados a los salmantinos y salmantinas, pide a los Reyes Magos seguir cosechando éxitos.

Andrea Vilaró, capitana de Perfumerías Avenida

La capitana del Perfumerías Avenida, ha pedido mantener la buena conexión que han gozado siempre con los aficionados y aficionados que semana tras semana se dejan la voz animando y llevando al equipo en volandas.

Mis deseos para Reyes es que todos los salmantinos tengan salud y amor, y para el Perfumerías Avenida que sigamos disfrutando de la afición que tenemos.

Carlos Cristeto, capitán del Salamanca CF UDS

Cristeto, en un entrenamiento con el Salamanca CF UDS | Andrea

El Salamanca CF UDS tendrá la mirada fijada en el posible ascenso a Primera RFEF, un hito único en la historia del club que haría que jugaran en categoría profesional. Su capitán, Carlos Cristeto, tiene claro lo que le pide a los Reyes Magos:

Que el 2026 nos regale salud,ilusión y fuerza para seguir creyendo. Porque este club lo merece. Porque Salamanca lo merece. Y porque soñamos con volver a ver el Estadio Helmántico vibrar, llenarse de orgullo, de alegría y de momentos inolvidables vividos juntos.

Marta García Rincón, haltera salmantina

La salmantina Marta García Rincón, bronce en arrancada en el mundial absoluto de Bahrein

La deportista salmantina, como no, seguirá cosechando éxitos durante este 2026. Eso mismo le pedirá a los Reyes Magos, además de un punto clave para lograrlo, que las lesiones respeten:

Mis deseos a los reyes magos son entrenar sin ningún dolor, poder hacer junto a mi entrenador todos los entretenimientos posibles, clasificarme para el mundial absoluto y el mundial universitario, mejorar mis marcas, subirme al podium en el europeo absoluto y en el europeo sub 23, seguir representando a España con la ilusión de siempre y conseguir el oro en el nacional absoluto.

Asociación contra el Bullying y Ciberbullying de Salamanca

Carmen Guillén, presidenta de la Asociación contra el Bullying y Ciberbullying de Salamanca, lleva años luchando contra el acoso en la capital del Tormes, en la provincia y por diferentes rincones del mundo, luchando contra una lacra que incluso se ha llevado por delante muchas vidas, y que pide por este 2026, a los Reyes Magos, que se invierta más en ello de cara a combatir esta problemática en todas sus vertientes.

“Nos ayuden a llevar un mensaje de respeto a todas las partes del mundo y recibir esa ley estatal de acoso escolar y con ello la implantación de las leyes actuales y sería maravilloso contar con su presencia y su magia para llevar ese mensaje de cordura y paz a todo el mundo y que esos niños recuperen la ilusión. Por favor, traigan empatía, nos hace mucha falta y, por supuesto, que las puertas se vayan abriendo y que no se siga negando lo que es evidente. Os pedimos que no nos dejéis nunca”.