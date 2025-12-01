Salamanca conmemora el Día Mundial de Respuesta al VIH con una jornada de prevención y sensibilización

Este lunes 1 de diciembre, fecha elegida por Naciones Unidas para conmemorar mundialmente la lucha contra el VIH/sida, será una oportunidad única para visibilizar la importancia de la prevención y derribar los estigmas que todavía persisten en torno a esta enfermedad.

Con motivo de esta conmemoración, el Comité Antisida de Salamanca ha organizado una actividad de prevención y promoción de la salud que tendrá lugar en la Plaza del Liceo, desde las 12:00 hasta las 19:00 horas, donde se instalará la tradicional carpa de la asociación.

Durante la jornada, las personas que transiten por esta zona céntrica podrán recibir material de prevención, preservativos masculinos y femeninos, lubricante, así como folletos informativos sobre el trabajo de la asociación y sobre VIH/sida, ITS y medidas de prevención en general.