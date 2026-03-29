Salamanca se consolida como el epicentro del talento internacional en Castilla y León

El atractivo académico de Salamanca no es solo una cuestión de prestigio histórico; los datos actuales la confirman como el motor indiscutible de Castilla y León. Según las últimas cifras del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), publicadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la provincia cerró el año 2024 liderando de manera "clara y contundente" el cómputo de autorizaciones de estancia por estudios en la Comunidad. Con un total de 2.248 permisos concedidos, Salamanca se sitúa a una distancia sideral de sus perseguidores inmediatos, como Valladolid, que registró 933, o León, con 714.

Este fenómeno salmantino se enmarca en un contexto de auge regional sin precedentes. En la última década, las autorizaciones en Castilla y León han experimentado un crecimiento del 81,04%, pasando de las 3.475 registradas en 2014 a las 6.292 actuales. Esta tendencia sigue la estela del conjunto de España, donde el interés por el sistema educativo nacional ha marcado un máximo histórico con cerca de 120.000 autorizaciones anuales. Salamanca, por sí sola, concentra ya más de un tercio de todo el talento extranjero que llega a la autonomía, reafirmando su peso específico en el mapa universitario internacional.

El perfil del estudiante que elige la provincia charra es mayoritariamente femenino. De las 2.248 autorizaciones en Salamanca, 1.321 corresponden a mujeres, una tendencia que se repite tanto a nivel autonómico como nacional. Desde hace una década, el talento femenino encabeza sistemáticamente estas solicitudes, consolidando un cambio de paradigma en la movilidad académica. Tras el liderazgo de Salamanca y las provincias de Valladolid, León y Burgos (esta última con 707 permisos), el resto de la comunidad presenta cifras más modestas, con Segovia a la cabeza del grupo restante (632), seguida de Palencia, Ávila, Zamora y Soria.

En cuanto a la procedencia, el flujo migratorio académico está dominado por la comunidad colombiana, que representa el 12% del total de autorizaciones en España. Le siguen de cerca estudiantes de Estados Unidos, China y Perú. El informe del OPI también destaca movimientos geopolíticos y económicos recientes: mientras que las autorizaciones para ciudadanos de Ecuador y Venezuela han crecido por encima del 21%, las concesiones a nacionales rusos se han desplomado un 41,6% en el último año, reflejando cómo la realidad global impacta directamente en las aulas de ciudades como Salamanca.