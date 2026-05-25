Salamanca se consolida en el 'top 4' de la propiedad industrial de Castilla y León pese al freno en el diseño

El tejido empresarial e investigador de Salamanca se consolidó en 2025 como uno de los motores de la innovación en Castilla y León al situarse en el 'top 4' de todos los indicadores de propiedad industrial.

Según la Oficina Española de Patentes y Marcas, la provincia destacó especialmente al registrar 11 patentes, subiéndose al podio autonómico solo por detrás de Valladolid y Burgos, y 283 nuevas marcas, en un año marcado por un comportamiento regional muy desigual.

Sin embargo, Salamanca no ha sido ajena a la tendencia de "caída libre" que sufrieron otras herramientas de protección en la Comunidad. La provincia anotó 16 modelos de utilidad, cuarta posición regional, y 78 nombres comerciales.

El dato más discreto se dio en los diseños industriales, donde el empresariado salmantino apenas sumó 20 solicitudes, quedando a gran distancia de León, que lideró de forma absoluta este apartado con 152.