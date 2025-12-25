Salamanca contará con 89 ferias comerciales en 2026, según el calendario oficial de la Junta

La Junta de Castilla y León ha aprobado el calendario oficial de ferias comerciales para 2026, que recoge un total de 391 citas feriales en toda la Comunidad, según la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Salamanca se sitúa como la segunda provincia con más eventos, con 89 ferias programadas.

El calendario oficial se configura como una herramienta de promoción de la actividad comercial y un referente informativo para empresas, instituciones y ciudadanía. La programación de 2026 destaca por su diversidad temática, agrupando las ferias en 13 bloques: las agroalimentarias lideran con 151 citas, seguidas de ganaderas (48), artesanía (46), muestras (28) y mercados históricos (27), entre otras categorías.

En Salamanca, la oferta ferial incluye eventos agroalimentarios, de artesanía y culturales, entre otros, consolidando a la provincia como un punto de referencia comercial y turístico en Castilla y León.

El calendario se puede consultar de forma permanente en las webs www.jcyl.es y www.comerciante.jcyl.es, con enlaces directos a todas las ferias inscritas y la opción de filtrar por fechas. Cualquier modificación durante el año será publicada en estos portales.

La inclusión en el calendario se realiza a partir de solicitudes voluntarias presentadas por vía electrónica por administraciones, asociaciones, fundaciones, consorcios y patronatos, lo que garantiza la representación de la diversidad ferial de cada provincia.