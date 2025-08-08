Salamanca contará con conexiones móviles más veloces en todo el municipio

Durante las próximas semanas, Salamanca será testigo del avance tecnológico con la implantación definitiva de los servicios móviles de nueva generación, 4G y 5G, en las bandas de 800 y 700 MHz. Este proceso, que se desarrolla de forma gradual por todo el país, supone un salto cualitativo en las comunicaciones móviles.

Gracias a estas nuevas bandas de frecuencia, los usuarios podrán disfrutar de una mayor velocidad en sus conexiones, mejor cobertura en el interior de edificios y un alcance más eficiente en zonas rurales o con condiciones geográficas complicadas. La mejora no solo beneficiará a particulares, sino también a empresas y administraciones públicas, facilitando el uso de servicios en movilidad, videollamadas o aplicaciones con alto contenido multimedia.

Este despliegue se enmarca en el conocido como Segundo Dividendo Digital, proceso regulado por el Real Decreto 579/2019, que liberó las frecuencias anteriormente utilizadas por la TDT para destinarlas al servicio móvil.

Para garantizar que la nueva red no interfiera en la recepción de televisión, se han habilitado mecanismos gratuitos de asistencia técnica que permiten resolver cualquier incidencia sin coste para el usuario.

La expansión del 4G y 5G representa un paso más hacia una sociedad más conectada, rápida y eficiente, adaptada a las necesidades actuales.