Salamanca contará con nuevos cursos para pilotar drones

El Ayuntamiento de Salamanca pondrá en marcha nuevos cursos para pilotar drones de carácter gratuito. Una iniciativa que está destinada a mayores de 16 años y que busca impulsar el ámbito tecnológico en toda la ciudadanía a través de la estrategia Salamanca Tech.

Se realizarán dos ediciones de la misma, siendo la primera de ellas los días 10,12, 17 y 19 de marzo, mientras que la segunda será el 16, 18, 23 y 26 de marzo, ambas en horario de tarde de 17:00 a 20:00 horas. Para formalizar las inscripciones se podrán realizar en https://www.aytosalamanca.es/w/pilotaje-de-drones.

El curso ofrece una preparación completa para ello, con normativa actualizada de cara a operar con drones de manera segura, con aprendizajes que abarcarán tanto conocimientos teóricos como prácticos. Asimismo, incluirán prácticas reales con drones de última generación como DJI Neo 2, DJI Avata 2 o las gafas inmersivas DJI Googles N 3.

De este modo, desde el Ayuntamiento de Salamanca se fomenta la formación en este ámbito abriendo puertas a empleos emergentes y fomentando en la capital del Tormes la tecnología entre los más jóvenes, además de personas de todas las edades.