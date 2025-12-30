Salamanca contará a partir de 2026 con dos nuevas ambulancias, una de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de este martes, un incremento del número de ambulancias en la Comunidad por un importe de 7.571.800 euros. De las 14 ambulancias con las que se implementará el servicio, cinco ambulancias clase C- soporte vital avanzado-, y nueve ambulancias clase B – soporte vital básico- Salamanca recibirá una de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico.

De esta manera, Castilla y León contará con un total de 204 ambulancias de transporte urgente, 52 ambulancias de clase C;152 de clase B. El objetivo de la Junta es disponer de un mayor número de vehículos para el transporte sanitario ya que el nuevo contrato de transporte sanitario aéreo requiere un incremento de las Unidades de Soporte Vital Básico para apoyar su atención. Además, se ha aumentado la demanda asistencial debido a la ampliación de la cartera de servicios en los centros hospitalarios, atendida con la movilización de las Unidades de Soporte Vital Básico. De la misma manera, la evolución tecnológica de medidas terapéuticas requiere disponer de vehículos adaptados para recibir tratamiento durante los traslados interhospitalarios.

Castilla y León contará a partir del 2026 con un total de 720 ambulancias de transporte sanitario terrestre tanto urgente como no urgente. Ávila 69; Burgos 101; León 116; Palencia 61; Salamanca 96; Segovia 63; Soria 54; Valladolid 93 y Zamora 67.

Por lo que respecta a los helicópteros en una primera fase a los ya existentes en Burgos, León, Salamanca y Valladolid se sumarán el de Ávila con base en Piedralaves en el Valle del Tiétar, El Bierzo con base en el Cueto y el de Soria con base en Garray.