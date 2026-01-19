Salamanca contará con sus primeras pistas de tenis cubiertas tras una inversión de un millón de euros en el complejo Rosa Colorado

El Ayuntamiento de Salamanca ha dado un paso definitivo para la modernización de las infraestructuras deportivas de la ciudad con la adjudicación de las obras de renovación integral de las pistas de tenis del Complejo Deportivo Rosa Colorado, conocido popularmente como La Sindical. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1.068.346,97 euros, permitirá que estas instalaciones se conviertan en las primeras canchas de tenis cubiertas de la capital, atendiendo así a una demanda histórica de los clubes locales, los alumnos de las Escuelas de Promoción Deportiva y los usuarios particulares.

La intervención técnica consistirá en la instalación de una estructura de acero galvanizado de once metros de altura con una cubierta de panel sándwich acústico, que contará además con cierres laterales hasta los cinco metros de altura. Más allá de la cobertura, la actuación incluye la adecuación de las dimensiones de las tres pistas para cumplir con la normativa NIDE 2024, lo que habilitará al recinto para albergar competiciones oficiales. El actual pavimento será sustituido por una superficie de hormigón tratada con varias capas de resinas sintéticas de color y arena fina para garantizar una textura y adherencia óptimas para la práctica profesional.

El proyecto municipal se completa con la renovación de todo el equipamiento, incluyendo la sustitución de la malla del vallado, la instalación de nuevas redes y la implantación de un sistema de iluminación mediante proyectores LED para mejorar la visibilidad y la eficiencia energética. Asimismo, se ha diseñado un itinerario totalmente accesible desde la entrada principal del complejo en la avenida de la Merced para facilitar el uso de las pistas a personas con movilidad reducida.

Esta inversión refuerza la apuesta del Consistorio por el complejo Rosa Colorado, donde el pasado verano ya se realizaron mejoras significativas con una inversión adicional de 285.000 euros. En aquella fase se sustituyó el pavimento del campo de fútbol por césped artificial de última generación, se renovaron los sistemas de riego para optimizar el consumo de agua y se instalaron nuevas porterías, banquillos y luminarias LED. Con esta nueva fase de obras en las pistas de tenis, el recinto se consolida como un centro de referencia para el deporte salmantino.