Salamanca contará con una única organización empresarial tras la unión entre CES y CEOE-CEPYME

Salamanca contará a partir de ahora con una única organización empresarial tras la unión entre CES y CEOE-CEPYME, tal y como ha dado a conocer a última hora de la tarde de este lunes 20 de abril CEOE-CEPYME.

Tras una reunión celebrada esta misma tarde el consejo Directivo de CEOE-CEPYME Salamanca anuncia un acuerdo que tilda de "especial relevancia", dicen, para "para avanzar hacia una representación más cohesionada, más sólida y con mayor capacidad de defensa de los intereses del conjunto del tejido empresarial salmantino".

La Confederación Empresarios de Salamanca (CES) se disuelve y se integra en CEOE-CEPYME, promoviendo una candidatura única de cara a las próximas elecciones de la Cámara de Comercio de Salamanca, integrada por empresarios pertenecientes a CEOE-CEPYME Salamanca, liderada por el empresario Alberto Díaz.

Con este pacto, la intención es abrir una nueva etapa presidida por "la unidad, la estabilidad institucional y la suma de esfuerzos".

No obstante, desde CEOE-CEPYME declaran que "la plena efectividad de este proceso queda supeditada a la posterior incorporación formal a la confederación de las asociaciones y empresarios que procedan". Un proceso que, aseguran, "no supondrá cambios en los actuales estatutos de CEOE-CEPYME Salamanca", pero que sí podrá conllevar la ampliación del número de vocalías del Comité Ejecutivo, con entre tres y cinco nuevas incorporaciones en función del número final de asociaciones y empresarios que se integren.

El presidente de CEOE-CEPYME Salamanca, Paulino Benito, ha destacado que “hoy damos un paso importante para cerrar una etapa de división que ha debilitado durante demasiado tiempo la voz de los empresarios de Salamanca” y que "este acuerdo permite mirar hacia delante con responsabilidad. Salamanca necesita una organización empresarial aún más fuerte, cohesionada y centrada en lo importante, que es defender a las empresas, autónomos y a las asociaciones empresariales de la provincia”.

En relación con la Cámara de Comercio, ha señalado que “la unidad también debe trasladarse a aquellas instituciones en las que se decide una parte importante del presente y del futuro económico de Salamanca".