Salamanca contará con una Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico antes de finalizar 2025

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha anunciado este sábado que todas las áreas de salud de Castilla y León contarán con Unidades de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico antes de que finalice el año 2025. Una de las primeras provincias en beneficiarse de esta expansión será Salamanca, donde la unidad ya está en proceso de creación.

El anuncio se realizó durante la inauguración del II Congreso Internacional de Afrontamiento Activo del Dolor Miguel Ángel Galán en Valladolid. Las unidades, un servicio pionero en España por el que ha apostado la Junta de Castilla y León, se centran en un enfoque biopsicosocial para ayudar a los pacientes a que el dolor deje de ser el centro de sus vidas.

El despliegue en Salamanca y la región

Actualmente, las unidades ya funcionan en siete áreas de salud con 36 profesionales. El consejero detalló que Salamanca, junto con Segovia, Soria y Zamora, está ultimando los preparativos, incluyendo la formación de ocho fisioterapeutas adicionales, para poner en marcha este servicio.

Este avance es crucial, ya que el dolor musculoesquelético persistente afecta al 20% de la población y es un motivo de consulta recurrente en Atención Primaria. A diferencia de los tratamientos tradicionales (eficaces para el dolor agudo), estas unidades abordan el dolor crónico como una entidad clínica propia, utilizando nuevos avances en neurociencias.

La primera unidad de este tipo en España fue la de Valladolid, que ha servido de modelo a otras comunidades como Euskadi y Extremadura.

Un tratamiento integral y multidisciplinar

Las unidades de Sacyl están integradas por equipos multidisciplinares que incluyen fisioterapeutas, médicos de familia, enfermeras y profesionales de salud mental. Colaboran además con investigadores del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) y el Laboratorio de Neuromodulación de Harvard.

Los principios de tratamiento se basan en:

Tratar a las personas y empoderarlas, abandonando el modelo paternalista.

Una intervención integral y biopsicosocial que incluye educación en neurociencia del dolor, ejercicio terapéutico y mindfulness.

En sus primeros años, las unidades de Sacyl han atendido a más de 6.000 pacientes, ayudándoles a recuperar su funcionalidad y calidad de vida. Con la próxima apertura en Salamanca, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con la mejora de la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico en toda la comunidad.