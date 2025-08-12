Salamanca continúa en alerta amarilla este martes por altas temperaturas

La provincia de Salamanca se encuentra en aviso amarillo de cara a este martes, 12 de agosto, ante la previsión de temperaturas máximas que podrían alcanzar los 37 ºC.

La alerta, emitida para la zona de la Meseta de Salamanca-Salamanca, estará activa desde las 13:00 hasta las 20:59 horas según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Se recomienda a la población tomar precauciones para evitar los efectos del calor, como la deshidratación y los golpes de calor. Entre las medidas más importantes se encuentran beber abundante agua, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, usar ropa ligera y de colores claros, y protegerse la cabeza con gorras o sombreros.

Se aconseja también prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como niños, personas mayores y enfermos crónicos.