Salamanca continúa en aviso amarillo por viento y lluvia este viernes

La Agencia Española de Meteorología mantiene activos este viernes avisos por lluvias o viento como consecuencia del paso de la borrasca 'Claudia' en zonas de las provincias de León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila y Salamanca, así como en la comarca zamorana de Sanabria, aunque en muchos de los casos solo estarán vigentes hasta primera hora de la mañana.

Las únicas provincia en las que los avisos se mantienen durante toda la jornada del viernes serán Ávila y Salamanca. En el primer caso, continúan hasta las 6.00 horas el aviso rojo en el sistema central por precipitaciones con acumulación de hasta 120 litros por metro cuadrado en una hora; mientras que a partir de las 6 de la mañana y hasta medianoche pasará a nivel amarillo con previsión de 40 litros en una hora, al igual que ocurre en el sur de Ávila y de Salamanca y en el sistema central de esta nuestra provincia, donde el aviso amarillo está activo toda la jornada.

Tanto en Sanabria como en la cordillera cantábrica de León los avisos amarillos por lluvias, con acumulaciones de hasta 40 litros, se mantendrán hasta las 12.00 horas de este viernes.

En la cordillera cantábrica leonesa, al igual que en Palencia y Burgos también hay activo aviso por fuertes rachas de viento hasta las 8.00 horas.

En el resto de zonas, como el norte de Burgos, la ibérica de Burgos y Soria, el sistema central de Soria y Segovia y la meseta segoviana los avisos que perduran en la jornada del viernes serán por viento fuerte y concluirán a las 6.00 horas.

Todos los avisos por viento prevén rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora como máximo.