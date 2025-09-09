Salamanca Convention Bureau presenta en Madrid su potencial como destino de congresos y reuniones ante un centenar de profesionales del sector

Salamanca Convention Bureau está hoy en Madrid, participando en un evento profesional organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León. El objetivo es claro: promover la ciudad como destino ideal para congresos, convenciones y encuentros de negocios.

Durante la jornada, Salamanca Convention Bureau mantendrá encuentros con empresas y asociaciones especializadas en la organización de eventos. Les presentarán no solo las infraestructuras para congresos de la ciudad, sino también su rica oferta cultural, turística y gastronómica, que la convierte en el lugar perfecto para actividades de ocio y eventos de incentivo.

Esta iniciativa busca atraer futuros eventos a Salamanca y afianzar su posición como un destino clave para el turismo de reuniones. La elección de Madrid no es casual, ya que es un mercado estratégico y prioritario para la ciudad.

El evento cuenta con la participación de un centenar de profesionales del sector, tanto de Castilla y León como de la capital, lo que subraya la importancia de esta colaboración para impulsar la conexión entre la oferta turística y la demanda de eventos profesionales.