Salamanca Convention Bureau presenta en Madrid su potencial como destino de congresos y reuniones ante un centenar de profesionales del sector
Esta iniciativa busca atraer futuros eventos a Salamanca y afianzar su posición como un destino clave para el turismo de reuniones
Salamanca Convention Bureau está hoy en Madrid, participando en un evento profesional organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León. El objetivo es claro: promover la ciudad como destino ideal para congresos, convenciones y encuentros de negocios.
Durante la jornada, Salamanca Convention Bureau mantendrá encuentros con empresas y asociaciones especializadas en la organización de eventos. Les presentarán no solo las infraestructuras para congresos de la ciudad, sino también su rica oferta cultural, turística y gastronómica, que la convierte en el lugar perfecto para actividades de ocio y eventos de incentivo.
Esta iniciativa busca atraer futuros eventos a Salamanca y afianzar su posición como un destino clave para el turismo de reuniones. La elección de Madrid no es casual, ya que es un mercado estratégico y prioritario para la ciudad.
El evento cuenta con la participación de un centenar de profesionales del sector, tanto de Castilla y León como de la capital, lo que subraya la importancia de esta colaboración para impulsar la conexión entre la oferta turística y la demanda de eventos profesionales.
