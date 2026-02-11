Salamanca se convertirá en capital de la biotecnología verde con el Green Innovation Forum 2026

Salamanca suma una nueva cita estratégica a su agenda de congresos vinculados a la innovación y la economía del conocimiento. La ciudad ha sido elegida para acoger el Green Innovation Forum 2026, un encuentro que celebra su sexta edición y que se ha consolidado como uno de los principales puntos de reunión del sector de la biotecnología verde en España. La convocatoria tendrá lugar el 21 de abril de 2026 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, con una recepción institucional previa el 20 de abril en el histórico Palacio Fonseca, configurando dos jornadas que situarán a Salamanca en el foco de la innovación sostenible.

La llegada de este foro a Salamanca no es un hecho aislado. El Green Innovation Forum nació con un compromiso explícito con los objetivos de la Agenda 2030 y con los planes de recuperación promovidos por España y la Unión Europea en el marco del Green Deal. Su propósito es servir de palanca para acelerar soluciones innovadoras que permitan avanzar hacia una economía más sostenible, combinando ciencia aplicada, transferencia tecnológica y colaboración entre entidades públicas y privadas. Que esa conversación se produzca ahora en Salamanca refuerza el posicionamiento de la ciudad como anfitriona de eventos de alto valor añadido en áreas como la biotecnología y las ciencias de la vida.

A lo largo de sus ediciones, el foro se ha definido como un lugar de encuentro singular: un espacio en el que convergen empresas e instituciones de investigación de primer nivel, tanto nacionales como internacionales, con un punto común: su especialización en biotecnología verde. La cita es, además, una referencia para compañías, fundaciones y entidades académicas vinculadas al ámbito biotecnológico, y también para organizaciones de sectores directamente conectados con la transición ecológica, como la agricultura sostenible, la innovación alimentaria o las energías verdes. En un contexto en el que la competitividad se mide cada vez más por la capacidad de innovar de forma responsable, el foro funciona como escaparate de tendencias, avances tecnológicos y posibilidades reales de cooperación.

El interés de un evento así se entiende, sobre todo, por su enfoque práctico. El Green Innovation Forum se plantea como un lugar idóneo para que las entidades que miran hacia la economía verde española conozcan de primera mano las líneas de trabajo emergentes, los desarrollos con mayor recorrido y las oportunidades para construir alianzas. La biotecnología verde se ha convertido en una herramienta clave para abordar desafíos vinculados a la sostenibilidad y la neutralidad climática, y este foro busca precisamente conectar conocimiento, industria e inversión para facilitar que esas soluciones lleguen al mercado y tengan impacto.

En ese marco, Salamanca aparece como un escenario con sentido. El documento que anuncia la elección de la ciudad subraya que Salamanca se está consolidando como un polo tecnológico de referencia en el suroeste de Europa gracias al impulso conjunto del Ayuntamiento, las universidades, los centros de investigación y las empresas, articulado dentro de la iniciativa Salamanca Tech. Esta estrategia se traduce en la creación de una red de infraestructuras municipales puesta a disposición de jóvenes, investigadores y emprendedores para que puedan desarrollar proyectos con proyección, en un ecosistema que suma talento, investigación y vocación empresarial.

Talento, industria biosanitaria y economía verde

El desarrollo tecnológico que se describe en el documento pone el acento en tres vectores: talento, industria biosanitaria y economía verde. Y lo hace con un ejemplo concreto: ABIOINNOVA, la incubadora de alta tecnología para empresas biosanitarias, presentada como una de las infraestructuras que sostienen la apuesta de la ciudad por las ciencias de la vida y la biotecnología. Desde este espacio se están promoviendo proyectos innovadores vinculados a la medicina personalizada, el diagnóstico avanzado y el tratamiento de enfermedades raras, fortaleciendo una vinculación histórica con la salud y, al mismo tiempo, alimentando un liderazgo creciente en innovación. Actualmente, ABIOINNOVA acoge nueve proyectos y ya está en marcha una segunda convocatoria de solicitudes, un dato que refleja continuidad y capacidad de atracción.

A esa fotografía se suman indicadores de posicionamiento vinculados al empleo y al emprendimiento. Los últimos datos citados de la Fundación Cotec para la innovación sitúan a Salamanca como la provincia con mayor crecimiento de empleo tecnológico. Además, se señala que Salamanca se encuentra entre las 1.000 mejores ciudades del mundo y entre las 35 mejores de España para desarrollar startups. La celebración del Green Innovation Forum encaja, por tanto, en una narrativa de ciudad que busca consolidar una economía basada en el conocimiento y en el crecimiento de sectores con futuro.

La relevancia del foro también se aprecia al mirar a la edición anterior. La última convocatoria se celebró el 19 de noviembre de 2024 en Pamplona y reunió a más de 200 profesionales de 120 empresas procedentes de ocho países. El programa abordó cuestiones consideradas esenciales para la transición verde: desde el papel de las ómicas aplicadas a la nutrición y el food tech, hasta los desafíos y el horizonte de la biología sintética, la protección del suelo mediante biotecnología, los retos regulatorios de la edición genómica, las claves para avanzar hacia un futuro neutro en carbono y el valor de la colaboración y la transferencia en bioeconomía, entre otros asuntos, con la participación de expertos nacionales e internacionales. Ese precedente ofrece una idea del tipo de debate y del nivel de actores que puede atraer la edición de Salamanca.

Más allá del contenido, el evento destacó por su capacidad de generar oportunidades reales. La pasada edición impulsó el networking profesional con una plataforma de partnering que facilitó más de 200 reuniones one-to-one. Además, casi una docena de empresas tuvieron la oportunidad de presentar su proyecto ante 16 inversores profesionales, un componente que subraya el interés del foro no solo como espacio de discusión, sino también como mecanismo para conectar innovación con financiación y mercado.