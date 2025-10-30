Salamanca se convertirá en capital nacional de la oncología radioterápica con un simposio que reunirá a expertos de España y del extranjero

Salamanca será, durante los días 6 y 7 de noviembre, el epicentro de la oncología radioterápica española. La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) ha elegido la Hospedería Fonseca como sede de su simposio anual, un encuentro científico de referencia que reunirá a expertos nacionales e internacionales para analizar los avances más destacados en el tratamiento del cáncer.

Bajo el lema “Innovación y nuevas perspectivas en Oncología Radioterápica”, el simposio pretende reafirmar el papel de esta especialidad como motor de innovación, investigación y cooperación multidisciplinar. “La oncología radioterápica española vive un momento prometedor, impulsado por la tecnología, la inteligencia artificial y las terapias personalizadas”, explica la Dra. Carmen Rubio, presidenta de SEOR.

El comité organizador está presidido por el salmantino Dr. Luis Pérez Romasanta, quien destaca la importancia de que un encuentro de estas dimensiones se celebre en Salamanca: “Es una oportunidad para compartir conocimiento, debatir ideas y reforzar la colaboración entre especialistas”.

Ponentes de prestigio y presencia institucional

El programa incluye sesiones dedicadas a temas de gran actualidad, como la protonterapia, la humanización en la atención al paciente, la aplicación de inteligencia artificial en radioterapia o las nuevas líneas de investigación clínica.

Entre los ponentes confirmados se encuentran referentes internacionales como el Dr. Sankar Shiva, reconocido por sus avances en radioterapia para cáncer renal. También participarán representantes de entidades como la Asociación Ibero Latinoamericana de Terapia Radiante (ALATRO) o la Sociedade Portuguesa de Radioterapia Oncologia (SPRO).

Además, el evento contará con la presencia del consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, y del consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, quienes abordarán el papel de las administraciones públicas en el impulso de la oncología radioterápica.

Durante el simposio tendrá lugar la Asamblea General de Socios de SEOR, en la que la Dra. Carmen Rubio cederá la presidencia al Dr. Javier Serrano, quien dirigirá la sociedad científica durante los próximos dos años.