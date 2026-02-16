Salamanca se convertirá en el epicentro de la formación en terapias CAR-T para el personal de enfermería los días 20 y 21 de febrero

La capital de Salamanca acogerá los días 20 y 21 de febrero una cita clave para la vanguardia sanitaria: un curso especializado en la terapia CAR-T, una de las herramientas más prometedoras de la medicina de precisión contra el cáncer. Organizado por el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, con la colaboración del Colegio de Enfermería de Salamanca y la Asociación Nacional Enfermería Hematológica, el encuentro se centra en el papel crítico que desempeñan los profesionales de enfermería en el éxito de este tratamiento personalizado.

Enrique Ruiz, presidente del Consejo autonómico, destaca la relevancia de esta técnica para quienes han agotado otras vías clínicas. Según explica, en declaraciones recogidas por la agencia Ical, “a través de tratamiento con células CAR-T se atiende a pacientes con procesos oncohematológicos, en su mayoría linfomas, aunque también leucemias o mielomas, en las que otro tipo de tratamientos no han tenido los efectos deseados”. Esta terapia génica representa, en sus palabras, “un avance al comprobar cómo logra que el cáncer remita en enfermos en los que otros tratamientos como la quimio no ha surtido efecto y en un proceso donde el personal de enfermería desempeña un papel fundamental antes, durante y después del tratamiento”.

El proceso CAR-T es una obra de ingeniería biológica que comienza con la extracción de linfocitos ‘T’ del propio paciente para ser modificados en el laboratorio y, posteriormente, infundidos de vuelta para que ataquen específicamente a las células tumorales. Dada la alta especialización requerida, el Consejo subraya que “debido a la complejidad y novedad de este tratamiento, resulta esencial la formación y actualización continua de enfermería, siendo necesario desarrollar bases teóricas y prácticas actualizadas sobre la terapia CAR-T para garantizar una atención adecuada y un correcto seguimiento de los pacientes”.

Los profesionales del sector insisten en que la labor asistencial es determinante para manejar las posibles complicaciones y asegurar la eficacia de la terapia, ya que “este tratamiento se ha mostrado crucial para pacientes con ciertos cánceres hematológicos que no han respondido a terapias convencionales”.

Para la presidenta del Colegio de Enfermería de Salamanca, Pilar González, la celebración de estas jornadas en la capital del Tormes supone una “oportunidad estratégica” para “consolidar el liderazgo profesional de la enfermería en el ámbito de las terapias CAR-T y para avanzar en su reconocimiento institucional”. González recalca que estos encuentros “permiten fortalecer una formación altamente especializada, promover la excelencia asistencial y visibilizar el papel imprescindible de las enfermeras en la toma de decisiones clínicas, la seguridad del paciente, humanización de los cuidados y la calidad de la atención”.

“Desde el Colegio Profesional de Enfermería de Salamanca, conjuntamente con nuestro Consejo Autonómico, impulsamos estas jornadas como una muestra del compromiso de la profesión con la innovación, actualización constante y la asunción de responsabilidades en terapias de máxima complejidad como las que abordaremos”, concluye la presidenta.

El curso contará con figuras de primer nivel, como Víctor J. Costela (Universidad de Granada), Iria González (Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona), Marta García (Hospital Universitario de Salamanca), Mercedes Montoro (Hospital Clinic de Barcelona) y Lucía Melguizo (Universidad de Granada).