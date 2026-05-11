Salamanca se convertirá en epicentro museístico y cultural del 16 al 24 de mayo

Salamanca se convertirá durante la semana del 16 al 24 de mayo en un centro neurálgico museístico donde los lugares que promocionan la cultura tendrán su lugar privilegiado a través de una extensa programación que ha preparado el Ayuntamiento de Salamanca.

En un trabajo conjunto entre consistorio, directores y técnicos de cada uno de los espacios culturales de la capital del Tormes, durante nueve días de eventos gratuitos en veinte espacios "pretenderán ensalzar" los centros culturales de la capital del Tormes, como ha destacado el concejal de Turismo, Ángel Fernández.

Diferentes espacios como el DA2, la Filmoteca, el Ieronimus, la Universidad Pontificia, el Museo de Historia de Automoción de Salamanca, el Museo Zacarías González, el Museo del Comercio, Scala Coeli, el Cerro de San Vicente, el Barrio del Oeste, el Museo Taurino, el Museo de Las Claras o FUNDOS, entre otros, serán los que acojan una programación repleta de actividades por la Semana Internacional de los Museos que ya se ha convertido en la capital del Tormes en una efeméride muy esperada.

Algunas de las fechas señaladas tendrán que realizarse con inscripciones previas, mientras que otras se podrán disfrutar el mismo día que se ha organizado. Con visitas guiadas en diferentes espacios de la ciudad, también habrá talleres, charlas o encuentros con artistas, además de actuaciones en directo y una programación preparada con el mismo por esta Semana Internacional.

Por otro lado, se ha estipulado que el lunes, 18 de mayo, sea el día de Puertas Abiertas en los museos de la ciudad, donde todo aquel que quiera podrá visitarlos de manera gratuita los mismos, y donde se recomienda acudir con tiempo por las largas colas que se producen.

Cabe destacar, que entre las actividades gratuitas se encuentran, además de lo mencionado anteriormente, conciertos, cuentacuentos, actividades con gafas de realidad virtual, microteatro o bailes.

Para consultar toda la programación, puedes descargar el siguiente archivo: