Salamanca se convierte en capital del ibérico con el V Foro Internacional del Ibérico y una semana repleta experiencias gastronómicas

Salamanca vuelve a ser un año más la capital del ibérico por excelencia. No es para menos, cuando el V Foro Internacional del Ibérico, con una semana de ruta por 34 establecimientos de la ciudad, además de la reunión de 80 cortadores de jamón en la Plaza Mayor, harán que salmantinos, salmantinas, turistas y curiosos se acerquen a la ciudad para disfrutar de estas experiencias culinarias.

La primera de las citas se dará del 30 de mayo al 7 de junio, con toda una ruta por los diferentes establecimientos de Salamanca para degustar de primera mano tanto pequeñas tapas como menús que orbitan sobre el cerdo ibérico. Dentro de todas estas jornadas, se celebrará el domingo, 31 de mayo, una jornada con cortadores de jamón en la Plaza Mayor y showcookings en la plaza de los Bandos. La guinda al pastel la pondrá el V Foro Internacional del Ibérico, el 1 y 2 de junio, con grandes referentes de la cocina dándose cita en Salamanca para compartir sus conocimientos.

Ruta Gastroibérico

El Ayuntamiento de Salamanca, junto a los hosteleros, han preparado toda una completa ruta por diferentes establecimientos de la capital del Tormes. Un total de 34 restaurantes ofrecerán diferentes alimentos en formato tapa, pequeños bocados o menús completos para poner en valor la marca del ibérico.

Dentro de esta iniciativa que se ofrece en Salamanca, se ha incluído un gran día que no podrán perderse los curiosos, el denominado Domingo del Ibérico, donde “volvemos a sacar las cocinas y los cortadores de jamón a la calle” con unos 80 cortadores de jamón en la Plaza Mayor a partir de las 11:00 horas, con un jamón cada uno, y una serie de showcookings en la plaza de los Bandos desde las 12:00 horas, esto último con platos centrado, como es lógico, en el ibérico.

El propio concejal ha destacado que con esta iniciativa se “invita a todos los salmantinos a llenar estos lugares, con una iniciativa más de calle que nunca, más popular y más solidaria que nunca”. Y es que sí, la solidaridad también se dará cita durante estos días ya que por cada plato de jamón que se venda en la Plaza Mayor, a un precio de cinco euros, se destinará a fines solidarios.

De cara a que la gente pueda informarse sobre los diferentes establecimientos que participarán en la Ruta Gatroibérico, así como toda la programación, podrán visualizarlo en los planes informativos que se han ofrecido en la plaza del Empresario, plaza de los Bandos, plaza del Poeta Iglesias y en calle Toro.

V Foro Internacional del Ibérico

La V edición del Foro del Ibérico regresa a Salamanca un año más, una oportunidad en la que se darán cita en la ciudad productores, industriales, comerciales, cocineros y aficionados para debatir, compartir ideas y charlas sobre uno de los animales y alimentos que más mueve la economía a nivel nacional e internacional.

De este modo, se realizarán demostraciones de cocina, catas, conferencias y mesas redondas en torno a un sector que ofrece miles de oportunidad, tanto alimentarias, como culinarias y laborales, debatiendo también sobre el futuro del mismo e incluyendo, como no, todo tipo de estrategias e marketing necesarias para potencias las empresas que se dedican a ello.

Serán muchas las caras conocidas que se reunirán en Salamanca para compartir sus conocimientos con la ciudadanía, como es el caso de Mario Sandoval, de Coque, con sus trabajos con cerdo ibérico; Carolina Álvarez, de Flores Raras, y antigua directora del restaurante Quique Dacosta; Dani Carnero y Juan Manuel Salgado (Kaleja y Dromo) para hablar de la tradición porcina en sus tierras, Andalucía y Extremadura, respectivamente; o el sumiller Luis Baselga y el cocinero Massimiliano delle Vedove de Smoked Room presentando una serie de cartas de armonías a través de armonización molecular.

Mario Sandoval en el Foro del Ibérico

La internacionalización, más aún, de este sector es otro de los puntos clave a la hora de entender la importancia del mismo, dándose cita fusiones entre culturas como es la española y la japonesa con la presencia del cocinero Hideki Matsuisha (Koi Shunka), o Hugo Muñoz (Ugo Chan), dos de los máximos exponentes en este estilo culinario.

A pesar de ser el Foro del Ibérico, no han querido olvidarse de la amplia gama que ofrece el cerdo, por lo que se ofrecerán ponencias sobre la tradición y el presente de los chatos murcianos o el porc negre mallorquín. Entre los profesionales se encuentran David López Carreño (Local de Ensayo) o Marga Coll (Miceli), además de cocineros que presentarán sus trabajos como Aurelio Morales o Jesús Colorado, explicando la forma de sacar el máximo partido a este alimento.

Maduración de una chuleta de cerdo ibérico | 

Pero, ¿qué sería de un buen plato de ibérico sin un postre posterior?, pues bien, esto también se ha pensado con el uso de la manteca de ibérico con el maestro pastelero Ricardo Vélez, del restaurante Mouline Chocolat.

Uno de los grandes eventos que se realizará será el V Concurso de Cocina con Ibérico, donde participarán Sara Cámara y Javier Fuentes del Río, con el plato ‘Cerdo ibérico a la royal, morcilla y algas’, que lucharán por la final, junto a Juan García Domínguez con el plato ‘Cerdo al barro’ y Javier Ruíz Martín con el plato ‘Trilogía descarte ibérico’. El primer premio está dotado con 5.000 euros y el segundo premio con 2.000 euros. El jurado lo componen cocineros y críticos de primer nivel.

Como el Foro del Iberico quiere acercarse al público de a pie, por lo que este domingo, 31 de mayo, saldrán a la calle para disfrutar de los showcookings de Chema de Isidro y su equipo de La Raspa y el televisivo Carlos Maldonado, conocido por su participación en Masterchef.

Cabe destacar, que de este modo se pone en valor la agricultura y la ganadería de toda la provincia de Salamanca, en la que una gran parte de la economía se mueve gracias al cerdo ibérico.

PROGRAMA DEL V FORO INTERNACIONAL DEL IBÉRICO

Programa del V Foro Internacional del Ibérico en Salamanca 2026

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