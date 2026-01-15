Salamanca se convierte en el epicentro de la biotecnología con la celebración del Green Innovation Forum 2026

Salamanca ha sido designada como la sede oficial de la próxima edición del Green Innovation Forum, consolidando su posición como referente en innovación y sostenibilidad. El evento principal tendrá lugar el 21 de abril de 2026 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, aunque la actividad comenzará el día previo, 20 de abril, con una recepción institucional en el emblemático Colegio Fonseca.

Este foro se ha establecido como un espacio estratégico alineado con la Agenda 2030 y el Green Deal de la Unión Europea. Su objetivo es reunir a empresas, instituciones de investigación y entidades académicas líderes en biotecnología verde, agricultura sostenible y energías limpias para impulsar soluciones innovadoras hacia una economía neutra en carbono.

Salamanca: un polo tecnológico en auge

La elección de la capital charra no es casual. Bajo la iniciativa Salamanca Tech, la ciudad ha creado un ecosistema que une al Ayuntamiento, universidades y centros de investigación. Este modelo apuesta firmemente por el talento y la industria biosanitaria a través de infraestructuras como ABIOINNOVA, una incubadora de alta tecnología que actualmente acoge nueve proyectos innovadores en medicina personalizada y enfermedades raras.

Los datos respaldan este liderazgo: según la Fundación Cotec, Salamanca es la provincia con mayor crecimiento de empleo tecnológico en España. Además, se sitúa entre las 1.000 mejores ciudades del mundo para el desarrollo de startups. Pedro Martínez, concejal de Promoción Económica, destaca que este modelo productivo "ha convertido a Salamanca en una ciudad ideal para invertir y generar oportunidades de empleo".

Un evento de impacto internacional

El director general de AseBio, Ion Arocena, ha subrayado la relevancia de esta cita, afirmando que "celebrar este foro en Salamanca es especialmente significativo por ser uno de los puntos de innovación biotecnológica más dinámicos del país".

La magnitud del evento se refleja en las cifras de la edición anterior, celebrada en Pamplona, donde participaron más de 200 profesionales de 120 empresas procedentes de ocho países. Se espera que la edición de Salamanca supere estas expectativas, facilitando reuniones estratégicas y permitiendo que numerosas empresas presenten sus proyectos ante inversores profesionales, fortaleciendo así la bioeconomía española en el contexto internacional.