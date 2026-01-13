Salamanca se convierte en el epicentro iberoamericano del debate sobre política criminal

Salamanca se convertirá este martes en la sede internacional de un foro de reflexión jurídica y compromiso democrático. En la histórica Sala de Pinturas del Colegio Arzobispo Fonseca, el eco de los muros centenarios se mezclará con acentos de toda Iberoamérica para inaugurar la I Reunión de la Red Iberoamericana de Política Criminal (RIBPCRIM), un encuentro que reunirá a profesionales, docentes e investigadores procedentes de 18 países.

El Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas (CIDH-Diversitas) de la Universidad de Salamanca es el anfitrión de esta cita, que se inscribe además en las actividades conmemorativas del V Centenario de la Escuela de Salamanca y del pensamiento humanista impulsado por Francisco de Vitoria. No es un detalle menor: el espíritu humanista que hace cinco siglos colocó a la persona en el centro del debate vuelve ahora a servir de brújula para repensar las políticas criminales del presente.

La inauguración institucional tendrá lugar este martes 13 de enero, a las 9:30 horas, con la participación de la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social, Marta Gutiérrez Sastre; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; la decana de la Facultad de Derecho, María Ángeles Guervós Maíllo; y la directora del CIDH-Diversitas y representante española de la Red, Nieves Sanz Mulas. Un arranque que combina universidad, ciudad e instituciones en una misma mesa.

Durante dos jornadas, el encuentro se concibe como un espacio de investigación, diálogo y compromiso. Expertas y expertos analizarán los principales retos que afrontan sus países en materia de criminalidad, desde la respuesta penal a nuevas formas de delito hasta la necesidad de garantizar sistemas más justos y eficaces. Las propuestas, subrayan los organizadores, deberán estar siempre alineadas con el respeto a las garantías y los derechos humanos, con la dignidad de las personas como epicentro.

Uno de los momentos clave será la presentación oficial de la Red Iberoamericana de Política Criminal, concebida como una plataforma estable de cooperación académica e institucional. El cierre llegará con la firma del documento “El Espíritu de Salamanca”, un texto que marcará los compromisos y las directrices conceptuales que guiarán el trabajo de la Red en los próximos años.