Salamanca se convierte en epicentro de la investigación en lactancia materna

Salamanca se convierte en el epicentro de la investigación en lactancia materna con la celebración de la II Jornada Castellano-Leonesa de Investigación en Lactancia Materna bajo el lema "Lactancia Materna y Ciencia: nutriendo el Futuro". El evento se lleva a cabo el 6 de noviembre de 2025 en el Edificio Dioscórides de la USAL.

Organizadas por entidades clave como el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, la Gerencia de Atención Primaria, el Comité de Lactancia Materna de Salamanca y el IBSAL , las jornadas buscan fomentar el conocimiento científico en este ámbito. La agenda inició con la Conferencia Inaugural sobre "La lactancia materna en las redes sociales" y continuó con una intensa Exposición de Trabajos de Investigación.

Los temas de las comunicaciones orales abordaron desde la lactancia exclusiva al alta en recién nacidos prematuros hasta el impacto de la estrategia IHAN y los conocimientos en estudiantes de enfermería. La sección de pósteres incluyó estudios sobre el manejo nutricional en prematuros , el uso de apps de lactancia , y el tratamiento logopédico en disfagia neonatal.

La jornada también ofreció un Taller sobre "El acompañamiento en el destete" y una emotiva Mesa Redonda sobre "La lactancia en Duelo Perinatal" , con la colaboración de la Red "el hueco de mi vientre Salamanca". Las jornadas concluyen con un simposio sobre el impacto de la suplementación en el neurodesarrollo y el Acto de Clausura con la entrega de premios, consolidando a Salamanca como un referente en la investigación de la lactancia materna.