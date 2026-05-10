Salamanca se convierte en el escenario de una película protagonizado por el Alzheimer y el Camino de Santiago

Salamanca acoge este domingo el rodaje del largometraje documental ‘Camino de la Memoria’, un trabajo creado por Antonio Ortín y dirigido por Manuel Jiménez Núñez. La cinta busca mostrar la realidad del Alzheimer a través del Camino de Santiago y su paso por las distintas fases de la enfermedad.

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (CRE Alzheimer) ha estado involucrado en el proyecto a través de entrevistas a diferentes científicos que están en contacto directo con esta enfermedad. Ahora, el equipo pretende entrevistar a diferentes AFAS (asociaciones de familiares) y grabar planos del casco histórico de la capital charra, que servirán para situar el documental en el resultado final.

El largometraje documental pretende ser un relato en primera persona del Alzheimer a través de enfermos, familias, terapeutas y de neurólogos y científicos. Así, su doble hilo conductor son los centros terapéuticos que hay a lo largo de la ruta y el Camino como metáfora espacio-temporal de la evolución de la enfermedad y de la propia vida.