Salamanca convierte la Fonda Veracruz en un museo de su historia

La exposición 'Recuerdos. Un viaje al pasado de la Fonda Veracruz' mostrará los usos y vivencias del recinto hasta el 28 de junio

A las 12:00 horas de este lunes, Salamanca ha podido presenciar la inauguración de la nueva sala de exposiciones de la Fonda Veracruz. Así, la exposición 'Recuerdos. Un viaje al pasado de la Fonda Veracruz. Retrospectiva de los usos y vivencias en la Fonda Veracruz', que se puede visitar hasta el 28 de junio, acerca a la ciudadanía los usos del espacio como vivienda, escuela de hostelería y escenario de rodaje de varias películas.

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Museos, el concejal de Turismo, Angel Fernández Silva, acompañado por representantes de la familia Hernández Bueno, habitantes de la vivienda, ha inauguradoeste espacio, espacio que se suma a la oferta de museos y salas de exposiciones de la ciudad. "Esta iniciativa dedica una mirada, un viaje al pasado a través de esas tres partes de la Fonda Veracruz. Aquí, los visitantes y habitantes de la ciudad podrán entender las historias y recuerdos inmemorables de este lugar gracias a fotografías y objetos de época que hemos seleccionado", explica Fernández Silva.

La exposición 'Recuerdos. Un viaje al pasado de la Fonda Veracruz' mostrará los usos y vivencias del recinto hasta el 28 de junio

En concreto, la muestra está dividida en tres secciones: los años qué duró su actividad como Fonda, entre el 1947 y el 1985; los años en los que se utilizó como escuela de hostelería, entre el 1994 y 2018; y, por último, el uso de la Fonda Veracruz como escenario de películas como 'Nueve cartas a Berta' y 'Mientras dure la guerra'.

"Estamos muy emocionados. Consideramos este acto como un homenaje a nuestros padres. Es un completo honor que nuestra casa se haya convertido en un salón de exposicones". Con estas palabras, los hermanos Angelines y Luis Hernández Bueno, antiguos habitantes de la Fonda Veracuz, demuestran el orgullo que les supone a ellos y a toda su familia este gran homenaje en forma de fotografías, objetos y utensilios de la época que ellos mismos han donado al Ayuntamiento de Salamanca.

Junto a estas aportaciones, esta exposición de 48 metros cuadrados ha sido posible gracias a las donaciones de la directiva, el profesorado y los antiguos alumnos de la escuela de hostelería; y de la Filmoteca de Castilla y León.

La exposición 'Recuerdos. Un viaje al pasado de la Fonda Veracruz' mostrará los usos y vivencias del recinto hasta el 28 de junio

Esta última entidad ha aportado un gran número de carteles de las películas, fotogramas de las escenas en los que aparece la Fonda Veracruz, anécdotas de los rodajes, cámara y proyector de cine de la época, y las menciones en libros y revistas. Entre las anécdotas, se encuentra una de las que cuenta, entre risas, la propia Angelines: "Durante el rodaje de la película 'Nueve cartas a Berta', recuerdo que vinieron los bomberos y yo, qu era una niña, me asusté. Finalmente, resultaba los profesionales venían a echar agua porque había una escena en la que tenía que llover mucho".

El horario de dicha exposición, que estará abierta al público hasta el 28 de junio, es de lunes a sábado de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, abriendo únicamente los domingos y festivos en horario de mañana. Además, la sala de exposiciones está situada en la primera planta de la Fonda Veracruz, inmueble adquirido por el ayuntamiento en 1985, recientemente recuperado y abierto al público como Centro de Recepción de Visitantes.