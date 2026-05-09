Salamanca se convierte en una galaxia solidaria este sábado a favor del Movimiento Burujú

El ‘Movimiento Burujú’, la iniciativa salmantina dedicada a ayudar a familias con menores afectados por enfermedades graves, organiza este sábado un gran evento ‘de otra galaxia’ que llenará de solidaridad las calles de Salamanca. La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca, la Fundación MUPOL y la Policía Local de Salamanca.

El evento coincide con el décimo aniversario del Clan Español de los Dxun Wraithguard, creado en 2016 y conocido por su participación en iniciativas benéficas. Para celebrar esta fecha especial, el clan ha elegido Salamanca por la labor social del ‘Movimiento Burujú’.

El evento arrancará a las 19:00 horas con un desfile desde la plaza de las Úrsulas, en el que participarán más de cien personas, para continuar por la calle Compañía, calle Rúa Antigua, plaza de Anaya, calle Rúa Mayor, calle Palominos, calle San Pablo, plaza Poeta Iglesias, Plaza Mayor, calle Prior, calle Compañía y calle Úrsulas, en un trayecto de una hora de duración.

Finalizado el desfile, los organizadores instalarán varios ‘photocalls’ y huchas solidarias en la plaza de las Úrsulas.