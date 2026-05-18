Salamanca se convierte hasta el martes en escenario de la televisión franco-alemana

Desde hace años, la Film Commission de Salamanca ha trabajado en pro de fomentar la ciudad salmantina como escenario predilecto de películas, series y programas de televisión a nivel nacional e internacional. En esta ocasión ha sido el canal de televisión franco-alemán ARTE, que regresa a Salamanca para seguir difundiendo el patrimonio de la ciudad a través del programa ‘Invitation Au Voyage’.

El guión del programa se ha preparado sobre tres ejes básicos, por un lado el Lunes de Aguas, para que se haga más conocido en el mundo; el patrimonio de la ciudad, con todo el centro histórico como base escenográfica; y la bula papal de 1567, famosa por ser la que prohibió las corridas de toros.

Las localizaciones donde se grabará hasta el martes son algunas tan icónicas como Plaza Mayor, Plaza de Anaya, Patio Chico o Puente Romano, grabando también un un paseo en barca por el Tormes y un ensayo taurino, esto en colaboración con el Museo Taurino de Salamanca.

Con motivo el pasado año de los 100 años del nacimiento de Carmen Martín Gaite, este mismo programa grabó un documental entorno a la figura, siendo uno de los show televisivos más importantes del panorama televisivo de Francia y Alemania, compartiendo cultura, el arte, el turismo y los comportamientos sociológicos europeos desde 1992.