Salamanca se convierte en protagonista en la Estrategia de Eficiencia Energética

La nueva Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León (EEE-CyL-2030) prevé reducir un 45 % el consumo de energía final para 2030, superando los objetivos europeos y españoles, con inversiones públicas por 1.712,5 millones de euros y un ahorro estimado de 2.796,81 ktep/año.

En este contexto, Salamanca se posiciona como referente dentro de la Estrategia, al ser una de las ciudades seleccionadas para desarrollar redes de calor, sumándose a otras medidas en edificios públicos y terciario-administración, con una inversión asociada de más de 481 millones de euros. Además, se potenciará la digitalización de la energía, que permitirá un seguimiento automatizado del consumo y la eficiencia en instalaciones urbanas y universitarias.

El plan también contempla actuaciones en sectores estratégicos como transporte, industria, residencial y agroganadería, con proyectos de electrificación de flotas, renovación de maquinaria y mejoras en sistemas térmicos y de riego.

Se estima que la implementación de estas medidas podría generar hasta 46.000 empleos directos e indirectos en toda la Comunidad, consolidando a Salamanca como un polo de innovación energética en Castilla y León, donde sostenibilidad, ahorro y modernización urbana convergen en un modelo de ciudad eficiente y verde.