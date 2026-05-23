Salamanca se convierte en una ventana a la solidaridad con su primer Encuentro Lúdico del Voluntariado

Acercar a la ciudadanía el trabajo que realizan las entidades sociales y reconocer la implicación de miles de personas voluntarias en la ciudad. Bajo este objetivo, el primer Encuentro Lúdico del Voluntariado, celebrado este sábado desde las 18:00 horas en la Lonja de los Huertos Urbanos de Salamanca, ha reunido a representantes de 16 entidades para así fomentar la participación de los jóvenes.

Con esta iniciativa, enmarcada en la campaña 'Latidos Solidarios', ha mostrado numerosos proyectos solidarios a los presentes, que han podido también participar en actividades dinámicas y escuchar testimonios reales de personas voluntarias que colaboran activamente en diferentes causas sociales. En concreto, Roberto Martín, concejal de Participación Social y Voluntariado, presente en el acto, ha destacado a puesta en valor y la visibilidad a la labor solidaria de las entidades de la ciudad.

Para más detalle, la programación de esta propuesta ha comenzado con 'El photocall de la solidaridad' y la actuación musical de Andrés Grande DJ, mientras que a las 18:15 horas se ha celebrado un taller medioambiental, seguido a las 18:30 horas de un juego online sobre voluntariado. A las 18:45 horas, en cambio, los presentes han podido disfrutar del 'Rincón del Aperitivo' para, finalmente, a las 19:30 horas disfrutar de un espectáculo de magia y humor a cargo del Mago Barru.