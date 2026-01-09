Salamanca convoca el XVI Concurso de Proyectos Juveniles con 50.000 euros en premios

El Ayuntamiento de Salamanca ha lanzado la convocatoria del XVI Concurso de Proyectos Juveniles, una iniciativa destinada a fomentar la creatividad, la innovación y el talento entre los jóvenes de la ciudad. El objetivo principal de este concurso es premiar los proyectos socioculturales más destacados diseñados por las asociaciones juveniles locales, contribuyendo a su desarrollo y a la mejora de la vida social y cultural de la comunidad.

En esta edición, se han destinado 50.000 euros en premios, que se repartirán entre ocho modalidades. Estas modalidades abarcan diversos campos, desde el asociacionismo y la participación hasta el deporte, el bienestar emocional, la innovación tecnológica, el medio ambiente y las tradiciones juveniles. Cada modalidad contará con premios que se distribuirán de la siguiente forma: 2.000 euros para el primer premio, 1.700 euros para el segundo, 1.400 euros para el tercero, y 1.150 euros para el cuarto. Estos premios pretenden reconocer la calidad, la originalidad y el impacto de los proyectos presentados.

Las asociaciones juveniles de Salamanca podrán presentar un único proyecto por modalidad, con un máximo de tres proyectos en total para todas las modalidades. Además, podrán participar tanto de manera individual como agrupada con otras asociaciones. Esta flexibilidad permite que las iniciativas más diversas tengan la oportunidad de ser reconocidas y premiadas.

Es importante destacar que las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Salamanca antes del 7 de febrero de 2026. Los interesados deben presentar su propuesta junto con los anexos y documentos necesarios, que se detallan en las bases del concurso.

Toda la información detallada, los requisitos específicos y el acceso a la plataforma para la presentación de solicitudes está disponible en la página web oficial del Ayuntamiento de Salamanca: https://www.aytosalamanca.es/w/proyectos-juveniles