Salamanca corea “no estamos todas, faltan las asesinadas” en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Salamanca, como todas las ciudades españolas, ha celebrado este martes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Uno de los ejes de la conmemoración de este día en la capital del Tormes ha consistido en la lectura pública de un manifiesto institucional en la Plaza Mayor.

Durante el acto, el Ayuntamiento de Salamanca ha subrayado su rechazo absoluto hacia todas las formas de violencia machista, reafirmando su compromiso para contribuir a su erradicación.

Se han recordado cifras especialmente preocupantes: 1.333 mujeres han sido asesinadas en España por violencia de género desde 2003; de ellas, 38 han sido asesinadas entre enero y noviembre de este año 2025, dejando huérfanos a 20 niños y niñas. Además, tres menores han sido asesinados en 2025, lo que eleva a 65 el total desde 2013.

El manifiesto ha prestado especial atención a la violencia que se ejerce contra las mujeres en el entorno digital. Según los datos expuestos, el 38 % de las mujeres han sufrido violencia en línea, siendo la desinformación y la difamación las formas más frecuentes. Además, el 73 % de las periodistas han experimentado violencia digital. Desde el consistorio han querido insistir en que la educación, la sensibilización y la formación son esenciales para prevenir estas conductas, advirtiendo sobre el uso malintencionado de la inteligencia artificial para generar contenidos vejatorios o falsos que vulneran la dignidad de las mujeres.

Asimismo, se ha puesto el foco en la especial vulnerabilidad de las mujeres que viven en zonas rurales, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad, quienes encuentran mayores dificultades para acceder a servicios de protección; la necesidad de reforzar los recursos especializados y la mejora de la accesibilidad para que ninguna mujer quede desprotegida en ningún caso. También se ha recordado que tanto la prostitución como la trata con fines de explotación sexual constituyen graves violaciones de los derechos humanos.

Durante la intervención se han repasado, además, algunos avances legislativos, como la reciente renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobada el 26 de febrero, que incorpora nuevas medidas para los próximos cinco años. No obstante, estos avances seguirán siendo insuficientes si no van acompañados de una financiación adecuada y estable que permita garantizar su aplicación real y efectiva. También se ha insistido en que las víctimas pueden acceder a recursos y derechos sin necesidad de interponer una denuncia previa.

Las intervenciones han dejado claro el compromiso de instituciones y asociaciones por defender que la libertad de las mujeres para vivir, salir y disfrutar sin miedo no es negociable.

El acto ha concluido con la lectura de un decálogo contra la violencia de género por parte de estudiantes del Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca. Entre sus mensajes han manifestado la importancia de reconocer los derechos de las mujeres, denunciar cualquier forma de violencia, no culpabilizar a las víctimas, y prestar atención a las formas de control más sutiles, que muchas veces pasan desapercibidas pero minan la autonomía femenina.

Un minuto de silencio en recuerdo a las mujeres asesinadas y a sus hijos e hijas, también víctimas de violencia.

La actuación de la artista salmantina Susi en compañía de Ana Muriel, bajo el lema “Que nadie calle tu verdad”, ha supuesto el preámbulo de una multitudinaria manifestación que ha recorrido las calles de Salamanca.

Al menos 1.000 personas, pancartas y carteles de denuncia en mano, han caminado por algunas de las principales vías de la capital salmantina.

“Todas a una”, “una sentada por cada asesinada” “aquí estamos las feministas”, “de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste”, “sola, borracha,quiero llegar a casa”, “no celebramos, reivindicamos “ “no estamos todas, faltan las asesinadas” o”con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca” han sido algunos de los lemas que las y los manifestantes han coreado.