Salamanca crea 35 nuevas empresas en enero, seis menos que en 2025

La región castellanoleonesa ha registrado el pasado mes de enero la creación de 304 nuevas empresas, lo que ha supuesto un incremento del 3,4 por ciento en el mismo tramo que en 2025. Comparando estos datos con los del resto de España, se han creado en el conjunto nacional un total de 11.623 sociedad mercantiles, lo que se traduce en un crecimiento de 8.8 por ciento, como recoge ICAL a través del Instituto Nacional de Estadística.

El capital que se ha utilizado para crear las empresas a nivel regional ha sido de 6,8 millones de euros, número mucho menor si se tienen en cuenta los datos de hace 21 años, en 2005, cuando se llegaron a utilizar un total de 14,8 millones de euros.

Desglosando estos datos por provincias, cabe destacar que en la mayoría de todas ellas ha disminuido la creación de empresas, tanto en Valladolid, Segovia, Palencia, Zamora, Ávila y por supuesto Salamanca, aumentando únicamente en Burgos, en León y en Soria.

Salamanca ha sido la tercera provincia donde más sociedades mercantiles se han creado con un total de 35, seis menos que en el mismo periodo que en el pasado año, donde se crearon un total de 29 empresas.

De este modo, el ranking de creación de sociedades mercantiles en Castilla y León queda de esta forma: León, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Palencia, Zamora y Ávila.