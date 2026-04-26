Salamanca es la cuarta provincia de Castilla y León tanto en vehículos sin distintivo medioambiental como en turismos con etiqueta Cero

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) correspondientes al pasado año recogidos por la agencia Ical, Salamanca ocupa la cuarta posición de Castilla y León en cuanto a vehículos sin distintivo medioamental... pero también es la cuarta provincia con más turismos con etiqueta Cero.

Salamanca cuenta con 54.040 turismos que no disponen de etiqueta medioambiental, lo que la sitúa tan solo por detrás de León, Valladolid y Burgos en cuanto a mayor número de vehículos en esta situación. Asimismo, la provincia dispone de 2.238 turismos con el distintivo azul (el llamado Cero, el más eficiente).

Parque de turismos en Castilla y León | Ical

Estos datos llegan en un contexto en el que, a pesar de la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones en la ciudades de más de 50.000 habitantes, que limita la entrada de los coches más contaminantes, el 28,9 por ciento de los turismos de Castilla y León no cuentan con distintivo medioambiental. Lo que significa que casi 400.000 vehículos del total de 1,3 millones no cuentan con dicha etiqueta.

De la misma manera, tan solo el 1,3 por ciento de los turismos de la Comunidad (18.072) posee la etiqueta Cero, destinada a vehículos eléctricos e híbridos enchufables, mientras que al 5,7 por ciento (79.152) les corresponde la Eco, que corresponde a vehículos de gas, híbridos o ambos.

Con un 33 por cierto, los mayoritarios son los de la etiqueta B, la amarilla, que incluye a coches y furgonetas de gasolina matriculados desde enero de 2001 y los de diésel matriculados a partir de enero de 2006: suman 455.095. En el caso de la etiqueta C, que incluye los motores de gasolina matriculados después de enero de 2006 y los de diésel matriculados después de enero de 2015; se sitúan en el 31,1 por ciento, con 428.909 en toda la Comunidad.

Así, Castilla y León cuenta con uno de los parques móviles más envejecidos de toda España. Sus cifras son peores que en el conjunto del país, donde el 20,3 por ciento no tienen distintivo, el 2,5 por ciento cuenta con la etiqueta Cero, el 8,6 por ciento con la Eco, el 28,7 por ciento con la B y el 39,89 con la C.