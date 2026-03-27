Salamanca cuenta con 1.638 personas extranjeras con autorización de residencia por arraigo

Con un incremento del 26% con respecto a 2024, Castilla y León contabilizó en 2025 un total de 13.065 personas extranjeras con una autorización de residencia por arraigo.

Esta subida reafirma la tendencia que comenzó tras las reformas normativas aplicadas desde 2022, consolidando así la utilidad del arraigo como mecanismo estable para integrarse cotizar, emprender y participar en la vida social.

En lo que Salamanca respecta, las cifras sitúan a la población extranjera con autorización de residencia por arraigo en 1.638. Estos números sitúan a la capital del Tormes detrás de Valladolid, con 2.612, Burgos con 2.883 y León con 1.818, encabezan el conjunto de Castilla y León.

Por otro lado, y en términos nacionales, son las provincias de Madrid y Barcelona las que concentran el 31 por ciento de las personas con una autorización de arraigo en vigor, con 65.816 y 57.553 personas respectivamente.