Salamanca cuenta con el primer museo de España en obtener la acreditación oficial de Servicio Técnico de Vehículos Históricos bajo la norma ISO17020

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca ha alcanzado un hito histórico al obtener la acreditación oficial como Servicio Técnico de Vehículos Históricos bajo la normativa internacional ISO 17020. Este logro marca el comienzo de una nueva etapa definida por la excelencia y el rigor técnico, consolidando al centro salmantino como una institución pública estratégica y un referente nacional en la gestión de servicios complementarios dentro del ámbito museístico.

A través del Servicio Técnico de Vehículos Históricos, el museo persigue la defensa y promoción del patrimonio automovilístico español con el respaldo de más de dos décadas de experiencia. Durante este tiempo, la institución se ha especializado en la verificación y catalogación de una gran variedad de medios de transporte, que van desde motocicletas y ciclomotores hasta camiones, autocaravanas y maquinaria agrícola. Con más de 2.000 inspecciones exhaustivas realizadas, el centro garantiza la autenticidad técnica de cada ejemplar mediante la emisión de informes y certificados oficiales que validan su estatus y preservan su originalidad.

Esta acreditación funciona como un sello de calidad que se apoya en el centro de documentación de la automoción más importante de España. Se trata de un espacio público, accesible y especializado que protege el valor de los vehículos mediante el uso de archivos originales de época, subrayando que la verdadera autenticidad de una pieza no reside solo en su mecánica, sino en la documentación que acredita su origen y evolución. El servicio está orientado a la cercanía con el ciudadano, ofreciendo tarifas equilibradas y un trato personalizado para evitar la pérdida de valor histórico frente a la banalización del sector.

Finalmente, este éxito refuerza un modelo de gestión que integra el conocimiento académico, el archivo documental y la labor propia del museo para convertir los vehículos en un patrimonio cultural activo y vivo. El museo cuenta para ello con el apoyo fundamental de la Junta de Castilla y León y la Dirección General de Tráfico, una colaboración decisiva para profesionalizar la investigación y la digitalización. De esta forma, Salamanca se reafirma como el epicentro nacional para la preservación de la historia del motor, facilitando los procesos administrativos oficiales y apoyando de forma universal a investigadores y coleccionistas.