Salamanca ya cuenta con una Unidad especializada en el tratamiento de heridas complejas

La Gerencia de Atención Primaria de Salamanca ha puesto en marcha un nuevo e importante recurso asistencial: la Unidad Funcional de Heridas Complejas. Ubicada estratégicamente en el Centro de Salud de Capuchinos, esta unidad está destinada a servir de apoyo y asesoramiento especializado a toda el área de salud, marcando un avance significativo en la calidad de los cuidados.

Las heridas crónicas y de difícil curación representan uno de los mayores desafíos para la salud pública, no solo por el grave impacto en la calidad de vida de los pacientes, sino también por las complicaciones que generan y el elevado coste sanitario que conllevan.

Unidad Funcional de Heridas Complejas en Salamanca | Comunicación Hospital de Salamanca

La nueva unidad está dotada de enfermeras especialistas en el cuidado y tratamiento de este tipo de lesiones. Su labor se centrará en garantizar tratamientos más eficaces, un seguimiento coordinado y un abordaje integral de cada caso, reforzando la atención que reciben los equipos profesionales de los distintos centros.

Según la Gerencia de Atención Primaria, este servicio es esencial para el sistema sanitario, ya que ayuda a evitar incapacidades de larga duración; a mejorar la autonomía personal de los pacientes; y a reducir los costes derivados de las complicaciones asociadas a estas heridas.

Otro pilar fundamental de esta iniciativa es la mejora de la coordinación entre Atención Primaria y el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA). La Unidad Funcional de Heridas Complejas permitirá estandarizar los protocolos de actuación, asegurando que todos los profesionales que atienden a personas con lesiones de difícil curación cuenten con el mismo apoyo técnico y las guías más actualizadas.