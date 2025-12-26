Salamanca culminará un gran corredor verde en La Aldehuela con una inversión de 1,3 millones de euros

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado en la mañana de este viernes la finalización de un gran corredor verde alrededor de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, completando la continuidad de las actuaciones ya ejecutadas por los ayuntamientos de Cabrerizos a lo largo del cauce del río Tormes y por Santa Marta de Tormes en la Isla del Soto.

Se ha comunicado, además, que la próxima Comisión de Fomento abordará dos proyectos clave para enlazar la calzada, el carril bici y la senda peatonal entre el Camino del Río y el Camino de los Frailes, con un presupuesto total a sus espaldas que asciende a 1.300.708,50 euros.

El concejal de Fomento, Fernando Carabias, ha destacado que el entorno de La Aldehuela junto al Tormes se ha consolidado como una gran zona recreativa y un pulmón verde. Un modelo urbano , ha referido el concejal, alineado con la demanda social tras la pandemia de la Covid-19, basado en espacios amplios, saludables y de calidad, y en el que el Consistorio trabaja de forma pionera a través de Savia Red Verde y la Estrategia de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Salamanca.

Camino Frailes | Ayto Salamanca

Mejora de accesos y equipamientos

En los últimos años, el Ayuntamiento ha mejorado los entornos y equipamientos del cruce de caminos mediante el acondicionamiento de la Cañada de La Aldehuela y su continuidad por el Camino de los Frailes, con nuevos itinerarios peatonales, carril bici, circuito de running, un carril unidireccional para vehículos y aparcamientos junto a la ribera.

Ahora, se proyecta la construcción de una nueva calzada para vehículos, un tramo de carril bici de 267 metros y una senda peatonal dotada con 15 bancos y 15 papeleras. Además, se instalarán 12 luminarias de alta eficiencia energética y se plantarán 21 árboles, que se suman a los 69 ya plantados en la Cañada y el Camino de los Frailes y a más de 300 en el aparcamiento en superficie gratuito.

El proyecto incorpora también una tubería de riego para permitir, en el futuro, el riego con agua captada directamente del Tormes, evitando el uso de agua potable tratada y reduciendo costes en una amplia zona verde que incluye el monte de utilidad pública de La Aldehuela, el vivero municipal, las instalaciones deportivas y el parque de El Baldío.

Dos proyectos y plazos definidos

El primer proyecto, con un presupuesto base de 300.714,89 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, se desarrollará íntegramente en el término municipal de Salamanca, entre la avenida de La Aldehuela, junto al acceso a la pista cubierta de atletismo, y la rotonda ya construida en el Camino de los Frailes.

Contempla un vial con calzada bidireccional, carril bici y acera peatonal, además de redes de saneamiento y drenaje. La conexión con la avenida se resolverá mediante una rotonda que permita el giro de vehículos de gran tamaño.

Asimismo, para reforzar la seguridad vial de quienes utilicen el futuro parking de autocaravanas y el aparcamiento gratuito en superficie, se construirá una acera entre las rotondas del Camino de los Frailes y la avenida de La Aldehuela.

Camino del Rio | Ayto Salamanca

El segundo proyecto, con un presupuesto base de 999.993,61 euros y un plazo de diez meses, abarcará el tramo del Camino del Río Primera entre la pista cubierta de atletismo y la ribera del Tormes, discurriendo por los términos municipales de Cabrerizos y Salamanca.

Incluirá una calzada bidireccional para vehículos y bicicletas, acera peatonal y red de drenaje, además de completar el tramo ya existente para conectar con la senda hacia Cabrerizos. En la intersección de calzadas se construirá una glorieta que mejorará la fluidez del tráfico y permitirá el cambio de sentido en el Camino del Río Primera.