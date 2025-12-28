Salamanca da la bienvenida a los patinetes eléctricos de alquiler: un nuevo servicio disponible en toda la ciudad
A partir del próximo mes de enero, los salmantinos podrán disfrutar de un nuevo servicio de patinetes eléctricos, que estará disponible las 24 horas en diversos puntos clave de la ciudad
Salamanca dará un paso importante en su transformación hacia una ciudad más sostenible y moderna con la llegada de un nuevo servicio de alquiler de patinetes eléctricos. A partir del próximo mes, las principales empresas de movilidad urbana comenzarán a operar en la ciudad, ofreciendo patinetes eléctricos a disposición de los ciudadanos en diferentes puntos estratégicos de Salamanca.
Los patinetes estarán disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la zona del centro, Garrido, y La Alamedilla, y se podrán alquilar a través de las aplicaciones móviles de las empresas operadoras. Con el objetivo de facilitar la movilidad urbana y contribuir a la reducción de la huella de carbono, esta iniciativa se alinea con los esfuerzos del Ayuntamiento de Salamanca para fomentar medios de transporte más ecológicos y accesibles.
Tarifas y opciones de alquiler
Los salmantinos podrán elegir entre varias opciones de alquiler para adaptarse a sus necesidades diarias o semanales. Las tarifas varían según el tipo de servicio, pero en general, los alquileres estarán disponibles desde tan solo 7€ por día para el servicio básico y hasta 14€ para el servicio "Pro", que incluirá funciones avanzadas como una mayor autonomía y la posibilidad de alquilar el patinete por más tiempo.
Para aquellos que prefieren hacer uso del servicio a largo plazo, algunas empresas ofrecerán tarifas especiales para alquileres de varios días o semanas. Estas tarifas comenzarán en torno a los 3,54€/día para aquellos que opten por alquilar un patinete por períodos prolongados.
Puntos de recogida y devolución
Los patinetes estarán distribuidos a lo largo de la ciudad, en zonas de alta demanda como la Plaza Mayor, el Campus Unamuno, la estación de tren y en otros puntos estratégicos cercanos a las áreas comerciales y de ocio. Los usuarios podrán localizar los patinetes disponibles a través de las aplicaciones móviles, que también proporcionarán información sobre los precios y la ubicación exacta de los vehículos.
La llegada de este nuevo servicio viene a reforzar la movilidad sostenible de la ciudad, complementando las opciones de transporte público y proporcionando una alternativa más accesible y económica para aquellos que prefieren moverse de forma rápida y eficiente por Salamanca.
Reacciones de los residentes y turistas ante la llegada de los patinetes eléctricos
Los residentes y turistas de Salamanca han acogido con gran entusiasmo la noticia de la llegada de los patinetes eléctricos a la ciudad en enero. Muchos salmantinos destacan que este nuevo servicio facilitará enormemente los desplazamientos diarios, especialmente en una ciudad con tanto tráfico y con zonas de difícil acceso a pie. Además, la posibilidad de alquilar un patinete a cualquier hora y en puntos estratégicos de la ciudad es vista como una ventaja para quienes buscan una forma rápida y ecológica de moverse.
“Los patinetes serán perfectos para recorrer la ciudad sin tener que preocuparme por el coche o el aparcamiento”, comenta un residente habitual del centro. Por otro lado, los turistas también se muestran satisfechos, señalando que será una opción ideal para conocer la ciudad de manera más cómoda y rápida, sin perder la esencia de sus paseos.
Los usuarios opinan que este avance no solo mejora la movilidad, sino que también puede atraer a más visitantes, que verán en los patinetes una alternativa ecológica para moverse por Salamanca mientras disfrutan de sus principales monumentos y zonas turísticas.
