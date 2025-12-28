Salamanca da la bienvenida a los patinetes eléctricos de alquiler: un nuevo servicio disponible en toda la ciudad

Salamanca dará un paso importante en su transformación hacia una ciudad más sostenible y moderna con la llegada de un nuevo servicio de alquiler de patinetes eléctricos. A partir del próximo mes, las principales empresas de movilidad urbana comenzarán a operar en la ciudad, ofreciendo patinetes eléctricos a disposición de los ciudadanos en diferentes puntos estratégicos de Salamanca.

Los patinetes estarán disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la zona del centro, Garrido, y La Alamedilla, y se podrán alquilar a través de las aplicaciones móviles de las empresas operadoras. Con el objetivo de facilitar la movilidad urbana y contribuir a la reducción de la huella de carbono, esta iniciativa se alinea con los esfuerzos del Ayuntamiento de Salamanca para fomentar medios de transporte más ecológicos y accesibles.

Tarifas y opciones de alquiler

Los salmantinos podrán elegir entre varias opciones de alquiler para adaptarse a sus necesidades diarias o semanales. Las tarifas varían según el tipo de servicio, pero en general, los alquileres estarán disponibles desde tan solo 7€ por día para el servicio básico y hasta 14€ para el servicio "Pro", que incluirá funciones avanzadas como una mayor autonomía y la posibilidad de alquilar el patinete por más tiempo.

Para aquellos que prefieren hacer uso del servicio a largo plazo, algunas empresas ofrecerán tarifas especiales para alquileres de varios días o semanas. Estas tarifas comenzarán en torno a los 3,54€/día para aquellos que opten por alquilar un patinete por períodos prolongados.

Puntos de recogida y devolución

Los patinetes estarán distribuidos a lo largo de la ciudad, en zonas de alta demanda como la Plaza Mayor, el Campus Unamuno, la estación de tren y en otros puntos estratégicos cercanos a las áreas comerciales y de ocio. Los usuarios podrán localizar los patinetes disponibles a través de las aplicaciones móviles, que también proporcionarán información sobre los precios y la ubicación exacta de los vehículos.

La llegada de este nuevo servicio viene a reforzar la movilidad sostenible de la ciudad, complementando las opciones de transporte público y proporcionando una alternativa más accesible y económica para aquellos que prefieren moverse de forma rápida y eficiente por Salamanca.

Reacciones de los residentes y turistas ante la llegada de los patinetes eléctricos

Los residentes y turistas de Salamanca han acogido con gran entusiasmo la noticia de la llegada de los patinetes eléctricos a la ciudad en enero. Muchos salmantinos destacan que este nuevo servicio facilitará enormemente los desplazamientos diarios, especialmente en una ciudad con tanto tráfico y con zonas de difícil acceso a pie. Además, la posibilidad de alquilar un patinete a cualquier hora y en puntos estratégicos de la ciudad es vista como una ventaja para quienes buscan una forma rápida y ecológica de moverse.

“Los patinetes serán perfectos para recorrer la ciudad sin tener que preocuparme por el coche o el aparcamiento”, comenta un residente habitual del centro. Por otro lado, los turistas también se muestran satisfechos, señalando que será una opción ideal para conocer la ciudad de manera más cómoda y rápida, sin perder la esencia de sus paseos.

Los usuarios opinan que este avance no solo mejora la movilidad, sino que también puede atraer a más visitantes, que verán en los patinetes una alternativa ecológica para moverse por Salamanca mientras disfrutan de sus principales monumentos y zonas turísticas.