Salamanca da este jueves la bienvenida oficial a la Navidad con el encendido de luces y espectáculos de videomapping

Salamanca encenderá este jueves, a las 18:30 horas, su iluminación navideña con un acto central en la Plaza Mayor que marcará el inicio oficial de las celebraciones. El evento comenzará con el encendido del gran árbol de 23 metros instalado en el corazón de la plaza. A continuación, las agrupaciones corales del Coro Ciudad de Salamanca y de la Escuela Municipal de Música y Danza interpretarán varios villancicos tradicionales, entre ellos Noche de Paz, El Tamborilero y Mi burrito sabanero.

Tras la actuación musical, la fachada de la Plaza Mayor se transformará en un lienzo animado gracias al espectáculo de luz, sonido y videomapping “El astronauta y la estrella que guía los sueños”. Este cuento navideño tiene como protagonista al conocido astronauta de la Catedral, que emprende un viaje por diferentes rincones de la ciudad en busca de la estrella de los sueños, guardiana del verdadero sentido de la Navidad. El espectáculo podrá verse diariamente hasta el 5 de enero —excepto el 18 de diciembre— en cuatro pases: 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre se reducirán a dos pases, a las 19:00 y 20:00 horas.

El videomapping continuará a las 19:30 horas con la proyección en el Patio Chico de “El cielo de los sueños”, un planetario mágico protagonizado por personajes cósmicos, planetas y el emblemático astronauta salmantino. Este espectáculo también estará disponible hasta el 5 de enero con pases a las 19:30, 20:30 y 21:30 horas, salvo el 24 y 31 de diciembre, cuando contará con dos proyecciones: 19:30 y 20:30 horas.

Desde las 18:30 horas abrirá también “El jardín mágico del Huerto de Calixto y Melibea”, una experiencia inmersiva que permitirá a los visitantes recorrer un itinerario de mundos de luz en un ambiente invernal y acogedor. El espacio permanecerá abierto hasta el 5 de enero, de 18:30 a 22:00 horas, con entrada gratuita. En Nochebuena y Nochevieja el horario se reducirá de 18:30 a 20:30 horas.

El parque navideño de la ciudad se completará con la apertura del Mercado Navideño de la Plaza de Anaya, que acompañará la programación festiva.

Además del encendido de la Plaza Mayor, este jueves se iluminarán también más de un millar de adornos instalados en más de cien calles y espacios emblemáticos de Salamanca. Entre ellos destacan la plaza de los Bandos, plaza de la Libertad, plaza del Mercado, parque de Colón, Concilio de Trento, calle La Rúa, plaza de Anaya, el atrio de la Catedral, el Rondín de las Edades del Hombre, plaza de los Leones, Patio Chico, parque Picasso, plaza Barcelona, plaza Valmuza, parque Carmelitas, plaza Huerta Otea, parque de la Alamedilla o el Museo del Comercio.

El horario general de encendido será, de lunes a jueves, desde el anochecer hasta las 23:00 horas; los viernes, sábados, domingos y festivos se prolongará hasta las 00:00 horas.